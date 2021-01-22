Миопластический массаж: четкий овал лица – без инъекций, боли и повреждений

Миопластический массаж лица позволяет восстановить контур лица, стимулировать обновление тканей и улучшать их плотность, эластичность и тонус. Самое главное в массаже лица это наладить отток лимфы и крови от головы. Именно это (застой) и является причиной нависших век, мешков под глазами и темных кругов под ними.



⠀Пациенты, прошедшие курс массажа, отмечают, как результат, избавление от:

✔ темных кругов и мешков под глазами;

✔ нависающего века;

✔ отеков под глазами;

✔ второго подбородка.

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Как результат, мы получаем, четкий овал лица за счет размягчения тканей и стимуляции сокращения мышц, без инъекций, боли и повреждений.



Миопластический массаж подходит для устранения как первичных, так и уже устойчивых признаков старения.



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