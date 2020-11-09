Новый косметолог-дерматовенеролог в клинике iEsterra

«Сегодня в тренде естественность. Образ современной женщины должен быть легким и гармоничным. Поэтому лучшая работа косметолога — та, которая не видна окружающим», – утверждает новый специалист клиники iEsterra, врач-косметолог, дерматовенеролог Нино Гивиевна Мокшина.

Работа с пациентом начинается с составления плана эстетической коррекции, ведь результат зависит от точности диагностики. С этой целью врач тщательно собирает анамнез и при необходимости назначает консультации других специалистов: аллерголога, гинеколога, флеболога, эндокринолога, гастроэнтеролога и так далее. Особый трепет Нино Гивиевна испытывает к идеальной контурной пластике губ. Авторская техника коррекции позволяет сделать даже самые тонкие губы манящими, сочными и при этом естественными. Нино Гивиевна – сертифицированный тренер института красоты Fijie. Она владеет такими современными техниками, как инъекционная контурная пластика, ботулинотерапия, нитевой лифтинг, пилинги, мезотерапия, биоревитализация, контурная пластика. Также доктор работает на лазере Fotona последней модификации, с помощью которой можно проводить 4D-омоложение лица. Огромная любовь к своему делу и профессионализм отличает всех специалистов iEsterra.

Клиника iEsterra

Ул. Сибревкома, 9Б

Тел.+7(383)383-55-77

@iesterra_nsk