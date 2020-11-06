Новый косметолог в клинике iEsterra

В клинике iEsterra — новый косметолог. «Я всегда очень много училась, и одного университета мне казалось мало, — рассказывает Юлия Юзжалина. — В 2004 году после окончания НГМУ по специальности «Лечебное дело» году началась дерматовенерологическая интернатура, а затем — бесконечные курсы и повышение квалификации по врачебной косметологии, дерматовенерологии и даже горным лыжам».

Сегодня Юлия Сергеевна оказывает весь спектр косметологических услуг в клинике iEsterra. В списке ее компетенций — уходовые процедуры, чистка лица, лечение акне, пилинги, мезотерапия, контурная пластика, ботулинотерапия, аппаратная косметология. А в перерывах между приемами она делится лучшими рецептами итальянской кухни от пасты до пиццы — такое хобби у нового специалиста клиники.



Клиника iEsterra

Ул. Сибревкома, 9Б

Тел.+7(383)383-55-77

@iesterra_nsk