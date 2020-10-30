Благодаря чему мы выглядим моложе? Все дело в букве V

Со временем сила притяжения дает о себе знать, овал лица начинает размываться, а желание вернуть четкий контур — усиливаться. ⠀

Клиника iEsterra — сторонник безоперационных вмешательств, поэтому для коррекции локальных брылей, контура лица и носогубных складок ее специалисты отдают предпочтение нитевому лифтингу мезонитями Cog. ⠀

💎Cog-и — это нити со сходящимися и расходящимися насечками на поверхности, которые натягивают кожу в нужном направлении. По составу они полностью биосовместимы с организмом человека и растворяются в глубине дермы за год-полтора, распадаясь на углекислый газ и воду. На их месте образуются естественные коллагеновые тяги, поддерживающие результат на протяжении года. ⠀

Установка Cog начинается с разметки: косметолог отмечает места проколов для входа и выхода нити, точки ее закрепления. Мезонить вводится через тупоконечную канюлю, которая проходит по подкожно-жировой клетчатке, не повреждая сосуды и нервы, и извлекается. Сама процедура безболезненная

💜 Вы почувствуете только укол обезболивающего и легкое натяжение нити в конце. ⠀

Высокие технологии — это, прежде всего, акцент на естественности и отсутствие реабилитационного периода. Поэтому пациенты клиника iEsterra отмечают видимый эффект сразу после процедуры. Окончательным он становится спустя полтора месяца и держится до двух лет.

Клиника iEsterra

Ул. Сибревкома, 9Б

Тел.+7(383)383-55-77

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