Нет проблемным зонам — создаем скульптурный силуэт

Галифе, низ живота, внутренняя поверхность бёдра, коленки...



Эти слова уже давно ассоциируются с темой проблемных мест и бьют все рекорды по запросам в клиника iEsterra .



Дело в том, что кожный покров этих зон быстро обвисает из-за недостаточного напряжения мышц. Кожа при этом очень чувствительна, а из-за близкого расположения кровеносных сосудов на некоторых зонах противопоказаны многие виды аппаратной коррекции фигуры: LPG, баночный массаж и другие процедуры с сильным механическим влиянием. Они травмируют кожу, как итог — сосудистые звездочки и растяжение кожи на обрабатываемых участках тела. ⠀



Эндосфера-терапия — процедура, устраняющая избыток жировых отложений по всему телу, включая чувствительные зоны. Она основывается на компрессионной микровибрации группы вращающихся роликов, с помощью которых стимулируется лимфодренаж и венозный отток, индивидуально прорабатываются проблемные места.



Сочетая вибрации и компрессии, аппарат оказывает влияние как на глубокие ткани, так и на поверхность дермы, одновременно осуществляя ее пилинг. Процедура не травмирует кожу, поэтому болезненные ощущения, растяжения и синяки после процедуры исключены.



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