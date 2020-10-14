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Месяц нитевого лифтинга в клинике косметологии Be Lucce

В этом месяце клиника проводит коррекцию овала лица, брылей и подбородочной зоны по специальной цене.

Нитевой лифтинг — безоперационная подтяжка, которая выполняется полностью рассасывающимся материалом.

Результаты процедуры:

  • значительный лифтинг лица;
  • овал лица становится более четким;
  • процедура позволяет убрать брыли и подтянуть подбородок.

Только в это месяце в Be Lucce действует беспрецедентная акция — коррекция овала лица, брылей, подбородочной зоны всего за 29 тысяч рублей.

Предложение включает в себя целый комплекс услуг:

  • процедура нитевого лифтинга итальянскими нитями Dermafil Happy Lift;
  • реабилитационное тейпирование; 
  • физиопроцедуры в течение недели, то есть до полного восстановления.


Процедуру проводит врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Елена Тихонова

Спешите записаться в Direct @be_lucce  — количество мест ограничено!

Клиника косметологии Be Lucce, ул. Кирова, 3

facebook: be.lucce.nsk

Екатерина Филиппова,
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