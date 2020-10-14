Месяц нитевого лифтинга в клинике косметологии Be Lucce

Нитевой лифтинг — безоперационная подтяжка, которая выполняется полностью рассасывающимся материалом.

Результаты процедуры:

значительный лифтинг лица;

овал лица становится более четким;

процедура позволяет убрать брыли и подтянуть подбородок.

Только в это месяце в Be Lucce действует беспрецедентная акция — коррекция овала лица, брылей, подбородочной зоны всего за 29 тысяч рублей.

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Предложение включает в себя целый комплекс услуг:

процедура нитевого лифтинга итальянскими нитями Dermafil Happy Lift;

реабилитационное тейпирование;

физиопроцедуры в течение недели, то есть до полного восстановления.

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Процедуру проводит врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Елена Тихонова

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Спешите записаться в Direct @be_lucce — количество мест ограничено!



Клиника косметологии Be Lucce, ул. Кирова, 3

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