В этом месяце клиника проводит коррекцию овала лица, брылей и подбородочной зоны по специальной цене.
Месяц нитевого лифтинга в клинике косметологии Be Lucce
Нитевой лифтинг — безоперационная подтяжка, которая выполняется полностью рассасывающимся материалом.
Результаты процедуры:
- значительный лифтинг лица;
- овал лица становится более четким;
- процедура позволяет убрать брыли и подтянуть подбородок.
Только в это месяце в Be Lucce действует беспрецедентная акция — коррекция овала лица, брылей, подбородочной зоны всего за 29 тысяч рублей.
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Предложение включает в себя целый комплекс услуг:
- процедура нитевого лифтинга итальянскими нитями Dermafil Happy Lift;
- реабилитационное тейпирование;
- физиопроцедуры в течение недели, то есть до полного восстановления.
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Процедуру проводит врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Елена Тихонова
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Спешите записаться в Direct @be_lucce — количество мест ограничено!
Клиника косметологии Be Lucce, ул. Кирова, 3
facebook: be.lucce.nsk
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