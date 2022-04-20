Еда на дом: новосибирцы оказались в десятке любителей доставки из ресторанов

В марте этого года число заказов и затраты на доставку готовой еды снизились на 12-14% (по сравнению февралем 2022-го). При этом средний чек повысился на 3% — до 943 рублей. По данным сервиса AI-прогнозирования ETNA, к концу текущего года средний чек снизится до 907 рублей, сообщает проект Tinkoff Data.

По данным исследования, треть всего рынка приходится на Москву, доля Петербурга составляет 12%, Московской области — 10%. Вместе на три этих региона приходится 55% трат на доставку из заведений общепита.

На четвертом месте Татарстан с 3% рынка, пятое место делят сразу пять регионов: Краснодарский край, Свердловская, Ленинградская, Ростовская и Новосибирская области. На каждый из них приходится по 2% трат на доставку.