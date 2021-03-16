Вслед за повышением цен на продукты значительно подорожает меню в кафе и ресторанах

Российские рестораны и кафе говорят о вероятном повышении цен из-за роста стоимости продуктов. О таких планах, в частности, сообщили основатель «Теремка» Михаил Гончаров и основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.

Господин Гончаров отметил, что переговоры с ресторанами о повышении цен на продукты поставщики начали еще в декабре. «Теремок» готовится пересмотреть цены на свои блюда в конце марта. Сергей Миронов сказал, что рост себестоимости продуктов может через месяц-полтора привести к увеличению цен у всего ресторанного рынка. Он уточнил, что стоимость блюд увеличится пропорционально росту стоимости продуктов, при этом нет позиций, «на которые бы цена остановилась».

На подорожавшие продукты также жалуются в «Росинтер Ресторантс Холдинг» (сети Il Patio, «Планета суши», TGI Fridays). Но, по словам президента компании Маргариты Костеевой, пока цены на готовую продукцию планируется удерживать на «доковидном уровне». Не повышают пока цены также в «Макдоналдсе» и KFC.