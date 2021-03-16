Вслед за повышением цен на продукты значительно подорожает меню в кафе и ресторанах

Эта тенденция уже прослеживается: средний чек в российском общепите в январе 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 10%.
Российские рестораны и кафе говорят о вероятном повышении цен из-за роста стоимости продуктов. О таких планах, в частности, сообщили основатель «Теремка» Михаил Гончаров и основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.
Господин Гончаров отметил, что переговоры с ресторанами о повышении цен на продукты поставщики начали еще в декабре. «Теремок» готовится пересмотреть цены на свои блюда в конце марта. Сергей Миронов сказал, что рост себестоимости продуктов может через месяц-полтора привести к увеличению цен у всего ресторанного рынка. Он уточнил, что стоимость блюд увеличится пропорционально росту стоимости продуктов, при этом нет позиций, «на которые бы цена остановилась».
На подорожавшие продукты также жалуются в «Росинтер Ресторантс Холдинг» (сети Il Patio, «Планета суши», TGI Fridays). Но, по словам президента компании Маргариты Костеевой, пока цены на готовую продукцию планируется удерживать на «доковидном уровне». Не повышают пока цены также в «Макдоналдсе» и KFC.
По подсчетам аналитиков NPD Group, средний чек в российском общепите в январе 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 10% – до 295 рублей. Чтобы сохранить потребительскую активность, рынок общепита сдерживает цены, но делать это сложно, поскольку отрасль и так понесла убытки из-за ограничений во время пандемии, отметил господин Миронов. Профессиональные рестораторы, по его словам, уже давно оптимизировали затраты, «заменять дальше нечего, можно только поднимать (цены)».
В начале 2021 года рост цен на продукты показал максимум за последние пять лет — 7%, это выше инфляции. Особенно дорожает плодоовощная продукция. Так, средняя стоимость картофеля по итогам первых пяти недель текущего года выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в Росстате. Морковь подорожала на 34%. Кроме того, сильно подорожало масло и сахар.
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