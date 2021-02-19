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Доставят любое блюдо. Количество новосибирских ресторанов с доставкой увеличилось в два раза

Вместе с Москвой и Петербургом наш город лидирует по уровню активности доставки в сфере общепита.

По данным 2ГИС, за период коронавирусной пандемии в Новосибирске сервис по доставке готовых блюд заведениями общепита вырос на сто двадцать шесть процентов. По уровню взрывного роста доставки столицу Сибири опережают только Москва и Петербург. Среди городов Сибирского федерального округа хорошиую динамику показали также Омск (восемьдесят девять процентов) и Красноярск (пятьдесят девять процентов.

Директор по развитию крупнейшего сервиса доставки еды в России Delivery Club Олег Хаустов отметил, что несмотря на, что лидерами по доставке остались пицца, роллы и другие позиции сегмента «фаст-фуд», в 2020 году вырос спрос и на традиционные домашние блюда.

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