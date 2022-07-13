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На улице Серебренниковской в Новосибирске заработало инклюзивное кафе

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Гостей кофейни встречают бариста с синдромом Дауна.

правительство Новосибирской области

В Новосибирске открылось первое кафе, где посетителям готовят напитки люди с синдромом Дауна. Заведение называется «Шарлотка» и находится на улице Серебренниковской, 19. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Как рассказали в облправительстве, владельцы смогли открыть такую кофейню благодаря мере господдержки на развитие собственного бизнеса при содействии службы занятости населения. Создатели зарегистрировали свое ИП и безвозвратно получили средства для стартового капитала.

Владельцы кофейни также прошли обучение в центре «Мой бизнес» и могут получить статус соцпредприятия, что даст им доступ к особым госуслугам.

«Благодаря инициативе от бизнеса появляется возможность обучать инклюзивных бариста и создавать рабочие места, – отметила руководитель центра инноваций соцсферы на базе центра «Мой бизнес» Оксана Козырева. – Это позволит другим заведениям по всему городу трудоустраивать особенных работников хотя бы на часть ставки и в целом повышать эту культуру».

 

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