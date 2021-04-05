Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» официально открыл первое в Новосибирске «Ателье вина Абрау-Дюрсо»

Фирменный бутик с самой полной коллекцией вин «Абрау-Дюрсо» расположился неподалеку от исторического центра Новосибирска по адресу улица Военная, 1.
В «Ателье вина» собрана наиболее полная коллекция игристых вин Русского винного дома «Абрау-Дюрсо», как недорогих, произведенных по технологии Charmat, так и созданных классическим французским методом — «Империал», Brutd’Or и VictorDravigny, удостоенных многочисленных медалей на престижных международных дегустационных конкурсах. Кроме того, в бутике представлено органическое и биодинамическое шампанское французского дома Chateaud’Avize (провинция Шампань), который также входит в Группу компаний «Абрау-Дюрсо».
Представлена в Ателье и коллекция премиальных тихих вин «Абрау-Дюрсо», а также вина «Винодельни Ведерниковъ», которые производятся в Ростовской области из уникальных автохтонных сортов винограда. Среди большого ассортимента бутика ценители вин смогут найти продукцию и других российских виноделен: «Мысхако», «БЮРНЬЕ» и «Усадьбы Дивноморское» — современной винодельни на берегу Черного моря — на основе классических европейских сортов винограда и уникальных купажей, которые заслужили множество международных наград. Кроме вин, в Ателье нашли место и крепкие напитки, недавно выпущенные «Абрау-Дюрсо», — коньяк «Абрау-Дюрсо 1870» для ценителей утонченных благородных напитков и горькая настойка «7 овощей» для любителей острого вкуса.
«Ателье вина Абрау-Дюрсо» в Новосибирске, ул. Военная, д. 1.
Время работы: 10:00–22:00
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