Винная карта. В бизнес-центре Most открылась винотека INVINO

INVINO – это настоящая «библиотека» вин (полторы тысячи наименований!), на полках которой легко найти «действительно хорошее вино», а в недрах хранятся эксклюзивы для искушенных. Идеальным дополнением к напиткам выступает ассортимент гурмэ-бара: подборка элитных сыров и колбас, шоколад, специи. И даже косметика в INVINO отвечает концепции, так как создана на основе вина.

Каждый день в invino проходят дегустации – каждую неделю открывают новое вино

В INVINO царит атмосфера винного бутика Европы, но несмотря на заявленную планку, здесь регулярно действуют акции на популярные позиции. Разобраться во всем многообразии ассортимента и помочь гостю с выбором напитка и гастрономического сопровождения всегда готовы кависты и сомелье. А для тех, кто предпочитает теории практику, каждый день (после 18.00, конечно) проходят дегустации – еженедельно INVINO открывают новое вино. Это отличная возможность оценить классические, органические и экзотические напитки и найти своих фаворитов.

Ул. Коммунистическая, 40, тел. 286-0153, invino.shop, @invino_nsk