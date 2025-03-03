В Новосибирской области на эту Масленицу установили новый «блинный» рекорд

1 марта в парке народных традиций «Хуторок» Каргатского района состоялся региональный праздник «Масленица на Сибирском тракте». Главная Масленица региона – один из самых значимых праздников в сфере сельского событийного туризма. Здесь установлен новый гастрорекорд по выпеканию блинов «Этноблин 2025».

Студенты Новосибирского колледжа питания и сервиса испекли 2025 блинов за ограниченное время и установили новый рекорд России. За соблюдением всех требований следили представители Ассоциации шеф-поваров и шеф-кондитеров России «Chefs Team Russia».