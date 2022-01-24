Новосибирск лишится «ресторанного дворика»?

Мэрия Новосибирска потребовала снести часть ресторанного дворика рядом с гостиницей «Центральная» и здание «Грильницы». Об этом сообщил юрист и общественник Евгений Митрофанов в соцсетях, предоставив в подтверждение скриншот документа. Как говорится в документах арбитражного суда, мэрия просит демонтировать площадки для досуга граждан, нестационарные торговые объекты и платные стоянки для автомобилей.

Место, о котором идет речь, новосибирцы неофициально называют ресторанный дворик. Летом там выступают уличные музыканты. В одну из зим на площадке был организован небольшой каток.

К зданию, в котором размещена гостиница, пристроено еще одно одноэтажное помещение. Сейчас там работает заведение быстрого питания «Грильница». Мэрия также добивается его сноса, настаивая на том, что оно было построено без разрешения, как и ларьки в ресторанном дворике.

Эти участки мэрия хочет вернуть в свое пользование.

Фото: 2 ГИС