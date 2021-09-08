В России стали пить меньше водки, но не алкоголя в целом

Снижение спроса на водку на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года фиксирует РБК со ссылкой на обзор «Российская водка: надежда на заграницу» рейтингового агентства НРА.

Еще более заметное падение продаж этого напитка — почти на восемь процентов по сравнению с первой половиной 2019 года — зафиксировала исследовательская компания GfK, которая отслеживает покупки около двадцати тысяч российских домохозяйств. Фиксируют снижение и ретейлеры: у «Азбуки вкуса» за январь—июнь 2021 года продажи водки в натуральном выражении снизились на одиннадцать процентов по сравнению с тем же периодом 2020 года и на 1,6% — 2019-го.

Падение спроса на водку — долгосрочная тенденция, констатирует GfK. Доля домохозяйств, покупающих водку, неизменно снижается с 2016 года. В этом году доля семей, хотя бы раз купивших водку за полугодие, равнялась 32%, тогда как до пандемии, в 2019 году, она составляла 35%. При этом среднее потребление на семью осталось стабильным — почти 6,5 л в год.

В прошлом году продажи водки поддержала пандемия, указывают аналитики НРА. Объявленные из-за COVID-19 нерабочие дни и повышенный спрос на дезинфицирующие товары способствовали росту продаж: в первом полугодии 2020 года было продано 360 млн литров против 357 млн литров за январь—июнь 2019 года. В результате продажи водки в 2020 году практически сохранились на уровне предыдущего года.

Падают не только продажи, но и производство напитка. В первой половине 2021 года оно снизилось на два процента к тому же периоду 2020 года — до 335 млн л, в прошлом году динамика также была негативной.

Впрочем, согласно отчетности одного из крупнейших производителей водки, Beluga Group, которая производит не только водку, но также виски и ликеро-водочные изделия, а также является одним из крупнейших импортеров алкоголя, их выручка в первом полугодии 2021 года выросла на 20%, до 30,8 млрд руб.