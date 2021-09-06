Хорошее утро начинается с хорошего завтрака в Shurubor

Независимо от дня недели с 7:30 до 14:00 в Shurubor действует выгодное предложение – комбо завтраки, включающие в себя разнообразие блюд и напитков по специальным ценам. Но не одними завтраками сыт человек, поэтому гостям всегда предложат супы, сэндвичи и салаты. Отличным вариантом для перекуса станет чиабатта с творожным сыром и спелым авокадо или сэндвичи с куриной грудкой и шампиньонами. А в жаркие дни гостей спасают прохладные тоники по авторским рецептам. Если же цель – плотно пообедать, в Shurubor можно заказать нежнейший грибной суп на сливках, тост с авокадо и творожным сыром, а на десерт – сырники с домашним джемом.