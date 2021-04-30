20 мая в NEMO Asian Kitchen&Bar состоится первое событие, пропитанное энергетикой наступающего лета

Для гостей устроят атмосферный ужин, посвященный летним трендам в эногастрономии.

Этим вечером собравшиеся узнают:

Какие вина самые модные летом 2021 года?

Какие блюда самые востребованные?

Рассказывают и предлагают дегустировать Игорь Столяренко – шеф-повар NEMO Asian Kitchen&Bar и Алина Кунцевич – амбассадор компании L-Wine.

Гостей ждет пять блюд и пять вин к ним.

Стоимость на персону: 2500 руб. Количество билетов ограничено, бронирование по полной предоплате (возврат предоплаты возможен до 17 мая).

Бронь билетов по тел. 8-983-001-30-26.⠀

Начало ужина в 19:00.

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