20 мая в NEMO Asian Kitchen&Bar состоится первое событие, пропитанное энергетикой наступающего лета

Для гостей устроят атмосферный ужин, посвященный летним трендам в эногастрономии.
Этим вечером собравшиеся узнают:
- Какие вина самые модные летом 2021 года?
- Какие блюда самые востребованные?
Рассказывают и предлагают дегустировать Игорь Столяренко – шеф-повар NEMO Asian Kitchen&Bar и Алина Кунцевич – амбассадор компании L-Wine.
Гостей ждет пять блюд и пять вин к ним.
Стоимость на персону: 2500 руб. Количество билетов ограничено, бронирование по полной предоплате (возврат предоплаты возможен до 17 мая).
Бронь билетов по тел. 8-983-001-30-26.⠀
Начало ужина в 19:00.
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