11 февраля в ресторане Twenty Two — новый гастрономический ужин от шефа ресторана Антона Абрезова и бренд-шефа Twenty Two Дмитрия Гарифулина

11 февраля в ресторане Twenty Two @22___official новый гастрономический ужин – от шефа ресторана @commons_rest Антона Абрезова ( Санкт-Петербург ) и бренд-шефа Twenty Two Дмитрия Гарифулина @garifulindmitrii !

Информационный партнер – медиахолдинг TOP MEDIA @topmedia_nsk (журнал «Собака.ru» @sobakaru_nsk, фотопортал GEO.PRO @Geometria_nsk, бизнес-издание «Человек дела» @chelovekdelansk, портал sobaka.ru @wwwsobakarunsk)



@Abrezov – iеф с богатым опытом работы в ресторанах MICHELIN, шеф и совладелец ресторана @Сommons_rest (входит в ТОП 10 по версии национальной ресторанной премии @Wheretoeat.ru 2020 ), телеведущий и резидент @chefstablewhiterabbit.



Это прекрасный повод попробовать удивительный мир гастрономии талантливых шефов. Разделите этот момент с самыми близкими и скажите о своих главных чувствах.



Стоимость билета – 4000 рублей. Количество билетов ограничено. Подробнее Twenty Two @22___official.