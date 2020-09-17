Какие продукты подорожают осенью?

По информации «Газета.ру», в начале сентября президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон заявил, что стоит ожидать рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7% за год. Это связано с плохим урожаем ржи в 2019 году.

С начала года цена картофеля выросла на 20%, ожидается, что к началу зимы стоимость еще увлечится из-за необходимости покупать его у зарубежных поставщиков. Плохой урожай в этом году у яблок и подсолнечника.

Вырастет стоимость красной рыбы — уже сейчас некоторые позиции подорожали на 30-50%.

Компания Unilever предупредила, что может вырасти стоимость мороженого — это связно с требованием Минсельхоза ввести обязательную маркировку этой продукции. Дополнительные расходы могут понести производители газированной воды в стеклотаре: на них хотят переложить обязанности по утилизации бутылок.