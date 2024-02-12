Самые красивые пары Нижнего Новгорода

В честь Дня всех влюбленных наряжаем известных нижегородцев в их старые свадебные наряды, забрасывает рисом, лепестками роз и заставляем кусать каравай. И нам попробуй откажи! Ведь снимает лучший свадебный фотограф всей земли нижегородской Анна Липман, а макияж и укладки делает сама Елена Швецова. А среди героев есть и блогеры, и строители, и шеф-повара, и кондитеры с учителями русского языка. Так что в этот раз мы сэкономили на корректоре.
Лиза Воструева и Руслан Нурахмедов
Блогер и фотограф
Летом 2017 года Руслан искал модель, а нашел жену. В этом романе было все, в том числе любовь на расстоянии: Руслан учился в Питере, а Лиза жила в Нижнем.
Самое классное в Руслане, по мнению Лизы: «Руслан всегда меня поддерживает, даже если это вторая свадебная фотосессия. Он в хороших отношениях со своей и моей семьями, для меня это важно. А еще у него потрясающее чувство юмора, и он очень сильно меняется внешне — за этим интересно наблюдать (смеется)».
Самое классное в Лизе, по мнению Руслана: «Для меня ценно, что со мной она настоящая. Женственная и открытая, умеет вкладываться в отношения. При этом очень самостоятельная и отдается своему делу».
Анастасия и Игорь Русило
Владелица компании «Крошка енот» и владелец компании WooD-Бюро
7 лет назад они шли на встречу предпринимателей с мэром, а встретили друг друга. Игорь предложил Анастасии выпить кофе, она согласилась. Итог: трое детей.
Самое классное в Игоре, по мнению Анастасии: «Игорь — невероятный человек. Очень любящий, честный, глубокий. С ним мир видится по-другому».
Самое классное в Анастасии, по мнению Игоря: «Очень красивая, понимающая, любящая. Она супер креативная и одна из немногих, кто изначально знает, чего хочет».
Юлия и Андрей Воробьевы
Преподаватель русского языка и шеф-повар «Министерства завтраков»
22 ноября 2020 года в 5 утра Андрей написал Юлии в приложении для знакомств, пригласил на кофе — она согласилась. Встретились, начали говорить о еде и сразу поняли, что созданы друг для друга. Поэтому и поженились ровно через полгода, 22 мая 2021 года.
Самое классное в Андрее, по мнению Юлии: «Энергичность, инициативность, ответственность, авантюрность — был готов жениться через три месяца после знакомства. Он заботливый муж и отец».
Самое классное в Юлии, по мнению Андрея: «Женственность, легкость, богатый внутренний мир, интеллект и мудрость».
Дарья и Роман Барышниковы
Владелица «Кондитерской студии Дарьи Барышниковой» и бизнесмен
В 2013 году Дарья увидела Романа со спины на вечеринке их общего друга и влюбилась. С того момента они не расставались. Хотя изначально Дарья не планировала ни замуж, ни детей. Даже на предложение руки и сердца, которое Роман сделал ей в Париже, ответила: «И что мне делать с этим кольцом?».
У пары есть совместная фотография, сделанная за четыре года до официального знакомства. Тогда они не заметили друг друга. Видимо, потому что Роман не успел повернуться к Дарье спиной.
Самое классное в Романе, по мнению Дарьи: «Рома очень эрудированный и сильный. Он прекрасный отец».
Самое классное в Дарье, по мнению Романа: «Она у меня очень красивая, умная, работящая и движовая. Постоянно развивается и вдохновляет меня. А еще Даша прекрасно готовит борщ».
Анастасия и Артем Волковы
Фотографы
12 лет назад Анастасия и Артем познакомились в постели. На мастер-классе по созданию короткометражного кино молодежной киностудии лингвистического университета им. Добролюбова. Интересно, что Артем работал в «НН.Собака.ru» 10 лет назад, а Настя – сейчас.
Самое классное в Артеме, по мнению Насти: «Он спокойный и рассудительный. Никогда не спешит и не опаздывает. Умеет распределять свои ресурсы и всегда доводит начатое до конца».
Самое классное в Насте, по мнению Артема: «Она очень активная, инициативная. Умеет находить выгодные возможности».
Благодарим за съемки кафе «Печерку» (здесь самые вкусные пироги), «Кафе 38» (мы все выходные думали об их пирожных) и ТРК «НЕБО».
Текст: Катерина Смирнова, Анастасия Андреянова
Фото: Анна Липман
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