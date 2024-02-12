Самые красивые пары Нижнего Новгорода

Летом 2017 года Руслан искал модель, а нашел жену. В этом романе было все, в том числе любовь на расстоянии: Руслан учился в Питере, а Лиза жила в Нижнем.

Самое классное в Руслане, по мнению Лизы: «Руслан всегда меня поддерживает, даже если это вторая свадебная фотосессия. Он в хороших отношениях со своей и моей семьями, для меня это важно. А еще у него потрясающее чувство юмора, и он очень сильно меняется внешне — за этим интересно наблюдать (смеется)».

Самое классное в Лизе, по мнению Руслана: «Для меня ценно, что со мной она настоящая. Женственная и открытая, умеет вкладываться в отношения. При этом очень самостоятельная и отдается своему делу».