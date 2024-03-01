Специальный фотопроект «Мужское дело»: Владислав Кручинин

Успех для руководителя – это то, как ты можешь вокруг себя организовать людей. Сейчас в моей команде более 30 человек, но мне всегда было интересно, как руководить, когда их будет в разы больше, как сплотить большой коллектив, как успевать ценить каждого? И самое главное, как в критические моменты оставаться как минимум на плаву?.. Я очень люблю свою работу, делаю то, что должен, и испытываю от этого невероятные эмоции, которые желаю испытать каждому!