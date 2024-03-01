Специальный фотопроект «Мужское дело»: Владислав Кручинин

Настоящие мужчины часто много делают, но мало говорят. А ведь им есть, о чем рассказать! В февральском номере «НН.Собака.ru» один из участников фотопроекта «Мужское дело» стоматолог-ортопед и генеральный директор BIONICA CLINIC Владислав Кручинин поделился с своей историей и философией жизни.
Мое дело жизни – стоматология. Я фанат своей профессии и, несмотря на то что сейчас являюсь руководителем, продолжаю вести прием как врач. У меня много постоянных пациентов, они все интереснейшие люди, и есть даже те, кто сквозь года стали друзьями. Не могу передать их другому специалисту, и вовсе не потому, что не доверяю профессионально: иногда визит к врачу становится поводом, чтобы встретиться и пообщаться.
Если вспоминать, с чего все началось, то дело было так: врачом с детства я стать не хотел, это мечта мамы. Мои родители – инженеры, а в школе мне нравилась математика. Судьба сама все решила: в девятом классе случилась встреча с замечательным врачом-стоматологом Светланой Вадимовной Петропавловской, именно она зародила интерес к моей будущей профессии. Вот такие случайные неслучайности ведут человека к его сути.
Чем я занимаюсь по вечерам последнее две недели? Ищу в интернете видеоролики по обучению игре на гитаре. Год назад я вернулся к своей давней мечте освоить технику игры на гитаре… И сразу поставил высокую планку – хочу сыграть Стинга! Музыка мне сильно помогает по жизни.
Мое окружение – мой главный мотиватор. Среди друзей много людей со схожими ценностями, из разных сфер бизнеса. Всегда хочется почерпнуть что-то от них. Здорово, что все мы друг о друге думаем как о профессионалах, созваниваемся, чтобы посоветоваться, в процессе генерируем новые идеи. А еще меня заряжает по жизни моя супруга – слышать похвалу от нее особенно ценно.
Сложно поверить, но я занялся исправлением прикуса своих зубов только с появлением клиники Bionica. Здесь мне удалось реализовать свою главную мечту – объединить высочайший профессионализм врачей с последними технологиями и передовым оборудованием в стоматологии. Я редко отмечаю очередные этапы в жизни или бизнесе как-то по-особенному: покупка оборудования, например, это просто ступенька на пути к цели создать стабильно работающую компанию.
Успех для руководителя – это то, как ты можешь вокруг себя организовать людей. Сейчас в моей команде более 30 человек, но мне всегда было интересно, как руководить, когда их будет в разы больше, как сплотить большой коллектив, как успевать ценить каждого? И самое главное, как в критические моменты оставаться как минимум на плаву?.. Я очень люблю свою работу, делаю то, что должен, и испытываю от этого невероятные эмоции, которые желаю испытать каждому!
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Артем Торопов
Одежда: Good man's
Стилист по волосам: Ксения Горячкина
Локация: фотостудия Comilfo
Директор по фотографии: Юлия Зудилина
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