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Репортажи

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«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» – 2026: хроника главной премии года

Гостей прайм-церемонии известным всем вечером окутывал волжский бриз (специально для нас потеплело) под каверы уличного музыканта Артема Земскова («Луч солнца золотого» вливался в закатные сполохи над Стрелкой). Смотрины и демонстрации, смол-токи о науке, бизнесе и эфиопском фильтре, лаконичная классика и многоэтажные луки (черная кожа, художественная рванина, принты с Nirvana и Летовым) – в пестрых вереницах к трем фотозонам (монумент Синезаборску от Gotia у входа, лакшери- и гранж-стенки – в фойе). За всем происходящим наблюдали лучшие фотографы из Нижнего, Москвы и Санкт-Петербурга.

Илона Лапшина

Илона Лапшина

Алена Зобова

Алена Зобова

Егор Поляков и Оксана Штейн

Егор Поляков и Оксана Штейн

Дмитрий Кабайло

Дмитрий Кабайло

Павел и Лариса Солодкие

Павел и Лариса Солодкие 

Ольга Никитина

Ольга Никитина

Мария Чернова

Мария Чернова

Татьяна Старикова

Татьяна Старикова

Алина Богова

Алина Богова

Анна Тарасова

Анна Тарасова 

Антон Султанов

Антон Султанов

Артем Земсков

Артем Земсков

Валентина Переведенцева и Валери Лакруа

Валентина Переведенцева и Валери Лакруа

Юлия Гребнева

Юлия Гребнева

Елизавета Бровкина и Panacea

Елизавета Бровкина и Panacea

Игорь Андреев и Гриша Super

Игорь Андреев и Гриша Super

Георгий Смирнов

Георгий Смирнов

Много красоты было в глазах смотрящего Григория Хромова, программного директора Школы дизайна НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, председателя Нижегородского отделения Союза дизайнеров России, креативного директора брендингового агентства Brand Hub:

«Главное впечатление вечера – в Нижнем Новгороде невероятная концентрация красивых, талантливых и деятельных людей. А еще фотографов, которые всех этих красивых, талантливых и деятельных людей успевали ловить в кадр. Отдельный восторг – свежайшая клубника, которая, кажется, тоже претендовала на попадание в «ТОП50». А если серьезно, церемония получилась очень живой и теплой: было приятно видеть лауреатов из разных сфер и понимать, что будущее города делают конкретные люди – яркие, смелые и очень настоящие».

Андрей и Юлия Тубольцевы

Андрей и Юлия Тубольцевы

Анастасия Большакова

Анастасия Большакова

Дарья Волкова и Антон Марцев

Дарья Волкова и Антон Марцев

Владимир Голанов

Владимир Голанов

Дима Казах

Дима Казах

Екатерина Зайдес

Екатерина Зайдес

Дмитрий Панин, Анастасия Миронычева

Дмитрий Панин, Анастасия Миронычева

Антон Сизов и Полина Буданова

Антон Сизов и Полина Буданова

Евгения Маврина

Евгения Маврина

Екатерина Чудакова

Екатерина Чудакова

Григорий Хромов и Дима Казах

Григорий Хромов и Дима Казах 

Екатерина Яшина, Алина Богова, Гузель Исламова , Алина Зыбкина

Екатерина Яшина, Алина Богова, Гузель Исламова , Алина Зыбкина

Елена Кислова

Елена Кислова

На уютном диванчике с чашкой кофе расположилась Татьяна Виноградова, почетный гражданин Нижнего Новгорода, профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ:

«Я всякий раз сюда попадаю в очень хорошем состоянии души. Мне здесь очень хорошо. И Стрелку я люблю: гулять, дышать, смотреть на небо, бывать на концертах, выставках и общаться с людьми, которые мне милы. Я приехала сразу после съемок, мы обсуждали инженерное образование в России. Посетить «ТОП50» – прекрасный способ восполнить силы».

Мария Миллер

Мария Миллер

Илья Чехов с супругой Вероникой

Илья Чехов с супругой Вероникой

Камила Габайдулина

Камила Габайдулина

Кристина Левина, Иван Палеха

Кристина Левина, Иван Палеха

Ксения Гощицкая

Ксения Гощицкая

Лидия Кравченко и Алексей Стариков

Лидия Кравченко и Алексей Стариков

Мария Волкова

Мария Волкова

Анна и Андрей Оленевы

Анна и Андрей Оленевы

Наталия Бочарова

Наталия Бочарова

Мери Манукян, Евгения Сомова

Мери Манукян, Евгения Сомова

Михаил Пегов

Михаил Пегов

Натали Космос

Натали Космос

Оксана Волкова, Александр Кондрашов

Оксана Волкова, Александр Кондрашов

Оксана Дегтярева

Оксана Дегтярева

Оксана Штейн

Оксана Штейн

Ольга Гурьянова

Ольга Гурьянова

Ольга Полякова и Мария Сергеева

Ольга Полякова и Мария Сергеева

Полина Лещенко

Полина Лещенко

Сергей Миндрин

Сергей Миндрин

Юлия и Григорий Хромовы

Юлия и Григорий Хромовы

Юлия Орлова и Ольга Белая

Юлия Орлова и Ольга Белая

Юлия Рыбакова

Юлия Рыбакова

Яна Аверьянова

Яна Аверьянова

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