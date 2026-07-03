«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» – 2026: хроника главной премии года

Много красоты было в глазах смотрящего Григория Хромова, программного директора Школы дизайна НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, председателя Нижегородского отделения Союза дизайнеров России, креативного директора брендингового агентства Brand Hub:

«Главное впечатление вечера – в Нижнем Новгороде невероятная концентрация красивых, талантливых и деятельных людей. А еще фотографов, которые всех этих красивых, талантливых и деятельных людей успевали ловить в кадр. Отдельный восторг – свежайшая клубника, которая, кажется, тоже претендовала на попадание в «ТОП50». А если серьезно, церемония получилась очень живой и теплой: было приятно видеть лауреатов из разных сфер и понимать, что будущее города делают конкретные люди – яркие, смелые и очень настоящие».