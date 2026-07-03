«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» – 2026: хроника главной премии года

Гостей прайм-церемонии известным всем вечером окутывал волжский бриз (специально для нас потеплело) под каверы уличного музыканта Артема Земскова («Луч солнца золотого» вливался в закатные сполохи над Стрелкой). Смотрины и демонстрации, смол-токи о науке, бизнесе и эфиопском фильтре, лаконичная классика и многоэтажные луки (черная кожа, художественная рванина, принты с Nirvana и Летовым) – в пестрых вереницах к трем фотозонам (монумент Синезаборску от Gotia у входа, лакшери- и гранж-стенки – в фойе). За всем происходящим наблюдали лучшие фотографы из Нижнего, Москвы и Санкт-Петербурга.
Илона Лапшина
Алена Зобова
Егор Поляков и Оксана Штейн
Дмитрий Кабайло
Павел и Лариса Солодкие
Ольга Никитина
Мария Чернова
Татьяна Старикова
Алина Богова
Анна Тарасова
Антон Султанов
Артем Земсков
Валентина Переведенцева и Валери Лакруа
Юлия Гребнева
Елизавета Бровкина и Panacea
Игорь Андреев и Гриша Super
Георгий Смирнов
Много красоты было в глазах смотрящего Григория Хромова, программного директора Школы дизайна НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, председателя Нижегородского отделения Союза дизайнеров России, креативного директора брендингового агентства Brand Hub:
«Главное впечатление вечера – в Нижнем Новгороде невероятная концентрация красивых, талантливых и деятельных людей. А еще фотографов, которые всех этих красивых, талантливых и деятельных людей успевали ловить в кадр. Отдельный восторг – свежайшая клубника, которая, кажется, тоже претендовала на попадание в «ТОП50». А если серьезно, церемония получилась очень живой и теплой: было приятно видеть лауреатов из разных сфер и понимать, что будущее города делают конкретные люди – яркие, смелые и очень настоящие».
Андрей и Юлия Тубольцевы
Анастасия Большакова
Дарья Волкова и Антон Марцев
Владимир Голанов
Дима Казах
Екатерина Зайдес
Дмитрий Панин, Анастасия Миронычева
Антон Сизов и Полина Буданова
Евгения Маврина
Екатерина Чудакова
Григорий Хромов и Дима Казах
Екатерина Яшина, Алина Богова, Гузель Исламова , Алина Зыбкина
Елена Кислова
На уютном диванчике с чашкой кофе расположилась Татьяна Виноградова, почетный гражданин Нижнего Новгорода, профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ:
«Я всякий раз сюда попадаю в очень хорошем состоянии души. Мне здесь очень хорошо. И Стрелку я люблю: гулять, дышать, смотреть на небо, бывать на концертах, выставках и общаться с людьми, которые мне милы. Я приехала сразу после съемок, мы обсуждали инженерное образование в России. Посетить «ТОП50» – прекрасный способ восполнить силы».
Мария Миллер
Илья Чехов с супругой Вероникой
Камила Габайдулина
Кристина Левина, Иван Палеха
Ксения Гощицкая
Лидия Кравченко и Алексей Стариков
Мария Волкова
Анна и Андрей Оленевы
Наталия Бочарова
Мери Манукян, Евгения Сомова
Михаил Пегов
Натали Космос
Оксана Волкова, Александр Кондрашов
Оксана Дегтярева
Оксана Штейн
Ольга Гурьянова
Ольга Полякова и Мария Сергеева
Полина Лещенко
Сергей Миндрин
Юлия и Григорий Хромовы
Юлия Орлова и Ольга Белая
Юлия Рыбакова
Яна Аверьянова
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