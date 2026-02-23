Ювелирный ужин: как Parure Atelier и ресторан Ona сыграли «марьяж» в Нижнем Новгороде

Живая классическая музыка задала тон всему вечеру: не хотелось говорить громко, а скорее перешептываться, наслаждаясь аперитивами и закусками от команды Николая Черунова. В воздухе витало предвкушение: гостей ждало дефиле, смотреть которое было интереснее, от того, что сразу после показа украшения можно было не только рассмотреть вблизи, но и примерить. Кто-то искал идеальное кольцо, кто-то примерял серьги к будущему выходу, а кто-то, поймав свое отражение в зеркале, уже не хотел расставаться с образом.



Представители ювелирного дома провели небольшую лекцию, ответив на самые актуальные вопросы аудитории о драгоценных камнях: так, самый желанный камень в мире сейчас — турмалин параиба, а для старта коллекции цветных камней специалисты рекомендуют обратить внимание на изумруды.