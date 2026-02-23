Ювелирный ужин: как Parure Atelier и ресторан Ona сыграли «марьяж» в Нижнем Новгороде

В минувшую субботу «НН.Собака.ru» стал свидетелем удивительной встречи: в старинном особняке на Пискунова изысканная кухня соединилась с ювелирным искусством. Ресторан Ona и бренд Parure Atelier устроили закрытый вечер, где блистали не только драгоценные камни, но и сами гости, а главной гастрономической премьерой стал десерт, рожденный специально для этой коллаборации.
Живая классическая музыка задала тон всему вечеру: не хотелось говорить громко, а скорее перешептываться, наслаждаясь аперитивами и закусками от команды Николая Черунова. В воздухе витало предвкушение: гостей ждало дефиле, смотреть которое было интереснее, от того, что сразу после показа украшения можно было не только рассмотреть вблизи, но и примерить. Кто-то искал идеальное кольцо, кто-то примерял серьги к будущему выходу, а кто-то, поймав свое отражение в зеркале, уже не хотел расставаться с образом.
Представители ювелирного дома провели небольшую лекцию, ответив на самые актуальные вопросы аудитории о драгоценных камнях: так, самый желанный камень в мире сейчас — турмалин параиба, а для старта коллекции цветных камней специалисты рекомендуют обратить внимание на изумруды.
Алина Кучмасова
Представитель Parure Atelier
Мы очень любим искусство и сотрудничаем с институциями по всей стране. Например, в честь своего десятилетия делали коллаборацию с Пушкинским музеем — особую коллекцию, вдохновленную шедеврами мировой живописи из фонда музея. Наши специалисты помогали Эрмитажу восстанавливать книгу эскизов Фаберже, создавали украшения к премьере «Пиковой дамы» в Большом театре. Этот вечер в ресторане Ona — прекрасный пример того, как украшения могут «звучать» в правильной гастрономической обстановке.
Александр Дмитриев
Управляющий ресторана Ona
С момента открытия концепция ресторана Ona тесно переплетается с искусством, архитектурой и историей. Идея этого вечера тоже родилась неслучайно: наш собственник — давний поклонник петербургского ювелирного бренда. И если ресторан — это роскошь гастрономии, то ювелирный дом — роскошь камня. Получился, как говорят, прекрасный «мэтч» — но я бы сказал по-французски, «марьяж» («свадьба»), — итогом которого стал не только этот вечер, но и рождение особенного десерта, попробовать который можно до 8 марта.
Текст: Светлана Горлина
Фото: Анастасия Волкова
Комментарии (0)