Закрытый турнир «НН.Собака.ru» по крокету в пространстве BASIC: как это было

Не просто спортивный матч, а манифест нового подхода к загородному отдыху — без пафоса, но с безупречным вкусом. Рассматриваем внимательнее тех, кто забивал шары молотками, разбивал «городки», танцевал с лимонадом и просто чиллил на лежаке на берегу Тосканки.
Илона Лапшина, Маргарита Косихина, Алена Зобова, Анастасия Кузнецова
Андрей и Мария Черновы
Яна Аверьянова
Александр Тустановский и Валерия Анохина
Дарья Леушина, Анжела Кулагина
Анна Боброва
Алена Зобова
Алексей и Анна Абросимовы
Валери Лакруа и Илона Лапшина
Юлия Гребнева
Вадим и Наталья Маловы и Анна и Максим Маловы
Анастасия Кузнецова, Маргарита Косихина, Светлана Аверьянова, Арина Спиридонова, Татьяна Ермолаева, Екатерина Айвазян
Мария Зензина
Камила Габайдулина
Артем Дядюнов, Светлана Аверьянова, Косихина Маргарита, Екатерина Айвазян, Татьяна Ермолаева, Арина Спиридонова, Алексей и Анна Абросимовы
Алина Богова, Наталья Маршина
Артем Дядюнова, Светлана Аверьянова
Ирина Бобкова
Ирина Зеленецкая, Светлана Аверьянова
Каплун Максим и Дарья с дочкой
Полина Лещенко
Гости в летних светлых луках — живая картина современной загородной эстетики. Игра на идеальных газонах с видом на воду — представление, где процесс важнее результата. Открытое пространство BASIC с его футуристичными домиками и минималистичным дизайном, пиццей и хотдогами — новый стандарт загородного отдыха для тех, кто ценит подлинность больше, чем показной статус.
Яна Лухтон и Светлана Пронина
Татьяна Макарова
Илья Спиченков и Филипп Определяков
Мария Забегалова и Диана Легчилина
Мария Мужжухина
Яна Лухтон и Ольга Солуянова
Ольга Табункина
Полина Лещенко
Марьяна Осламова, Маргарита Косихина, Евгений Курицын
Юлия Рыбакова
Мария Рябова
Любовь Штейн
Светлана Оборина, Людмила Пчелина, Анна Тарасова
Темур Стрелецкий
Юлия Рябинина, Юлия Тубольцева, Мария Торопкина, Анастасия Кузнецова, Ирина Зеленецкая
Татьяна Макарова
Елена Тринитатская и Мария Зензина
Александр Чепанов, Мария Чепанова, Надежда Галюшина и Богдан Илюнин
Благодарим партнеров мероприятия за помощь в организации праздника и предоставленные призы и подарки: пространство BASIC, компании Л'Окситан, Оптика Кронос, BABOR, «Симфония Нижнего» и «Луидор» (KGM Rexton).
Текст: Светлана Горлина
Фото: Юрий Горячев, Юлия Левкович
