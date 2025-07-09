«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода – 2025»: хроника главной премии года. Часть 3-я

Наш magnum opus – на сцене Пакгаузов, на страницах коллекционного номера. Как-то назначили Стрелку местом решающего момента для себя. И вот номинанты и гости уже в третий раз подряд приходят сюда посмотреться в зеркальный макинтош концертного арт-склада (на отражение не пеняем – там все в ажуре), понянчить новоиспеченных собак, познакомиться с новыми знаменитостям: учеными, артистами, бизнесменами, художниками, просветителями. Еще несколько кадров на память – нам и вам.