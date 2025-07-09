«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода – 2025»: хроника главной премии года. Часть 3-я

Наш magnum opus – на сцене Пакгаузов, на страницах коллекционного номера. Как-то назначили Стрелку местом решающего момента для себя. И вот номинанты и гости уже в третий раз подряд приходят сюда посмотреться в зеркальный макинтош концертного арт-склада (на отражение не пеняем – там все в ажуре), понянчить новоиспеченных собак, познакомиться с новыми знаменитостям: учеными, артистами, бизнесменами, художниками, просветителями. Еще несколько кадров на память – нам и вам.
Максим и Дарья Каплун
Ольга Рыкунова
Арина Маркова
Команда агентства «Рейтинг»: Ольга Верижникова, Наталия Кеткова, Анастасия Вершинина, Александра Бочарова, Наталия Бочарова, Инна Дятлова, Юлия Иванова, Алина Мазина, Юлия Тунаева, Луиза Колесникова, Елизавета Алексинская, Анастасия Калининская
Александра Бочарова
Юлия Медведева
Сергей Пьянов, Николай Никитин
Анжела Кулагина
Лена Лисица, Александр Лавров, Римма Газе
Екатерина и Михаил Соколовы
Нелли Крук
Дарья Шумилова
Алексей Абросимов
Екатерина Рыблова, Константин Антипин
Евгений и Наталья Тетенькины
Илья Шувалов, Юлия Иначе
На фоне: знаменитые дали и стайки островов, шумная Рождественская (дом!) по ту сторону речного тракта, и, несмотря на очевидную архитектурную доминанту (будто драгоценная брошь с наряда благородной особы), все вращалось вокруг 50 смелых, умных, преданных своему делу. Съемки для нашей энциклопедии знаменитостей проходили в местах силы героев — а всех вместе собрали там, откуда мы черпаем свои вдохновение и неукротимость.
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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