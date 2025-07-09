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«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода – 2025»: хроника главной премии года. Часть 3-я

Наш magnum opus на сцене Пакгаузов, на страницах коллекционного номера. Как-то назначили Стрелку местом решающего момента для себя. И вот номинанты и гости уже в третий раз подряд приходят сюда посмотреться в зеркальный макинтош концертного арт-склада (на отражение не пеняем – там все в ажуре), понянчить новоиспеченных собак, познакомиться с новыми знаменитостям: учеными, артистами, бизнесменами, художниками, просветителями. Еще несколько кадров на память – нам и вам.

 

 

Максим и Дарья Каплун

Максим и Дарья Каплун

Ольга Рыкунова

Ольга Рыкунова

Арина Маркова

Арина Маркова

Команда агентства «Рейтинг»: Ольга Верижникова, Наталия Кеткова, Анастасия Вершинина, Александра Бочарова, Наталия Бочарова, Инна Дятлова, Юлия

Команда агентства «Рейтинг»: Ольга Верижникова, Наталия Кеткова, Анастасия Вершинина, Александра Бочарова, Наталия Бочарова, Инна Дятлова, Юлия Иванова, Алина Мазина, Юлия Тунаева, Луиза Колесникова, Елизавета Алексинская, Анастасия Калининская

Александра Бочарова

Александра Бочарова

Юлия Медведева

Юлия Медведева

Сергей Пьянов, Николай Никитин

Сергей Пьянов, Николай Никитин

Анжела Кулагина

Анжела Кулагина

Лена Лисица, Александр Лавров, Римма Газе

Лена Лисица, Александр Лавров, Римма Газе

Екатерина и Михаил Соколовы

Екатерина и Михаил Соколовы

Нелли Крук

Нелли Крук

Дарья Шумилова

Дарья Шумилова

Алексей Абросимов

Алексей Абросимов

Екатерина Рыблова, Константин Антипин

Екатерина Рыблова, Константин Антипин

Евгений и Наталья Тетенькины

Евгений и Наталья Тетенькины

Илья Шувалов, Юлия Иначе

Илья Шувалов, Юлия Иначе

На фоне: знаменитые дали и стайки островов, шумная Рождественская (дом!) по ту сторону речного тракта, и, несмотря на очевидную архитектурную доминанту (будто драгоценная брошь с наряда благородной особы), все вращалось вокруг 50 смелых, умных, преданных своему делу. Съемки для нашей энциклопедии знаменитостей проходили в местах силы героев — а всех вместе собрали там, откуда мы черпаем свои вдохновение и неукротимость. 

Александра Кашина

Александра Кашина

Мила Косарева

Мила Косарева

Елена Блинова

Елена Блинова

Валери Лакруа

Валери Лакруа

Дарья Белянина

Дарья Белянина

Юлия Борисенко

Юлия Борисенко

Юлия Куванова

Юлия Куванова

Инна Чиркунова

Инна Чиркунова

Анна Лобова

Анна Лобова

Мария Худякова, Керима Керимова

Мария Худякова, Керима Керимова

Мария Торопкина

Мария Торопкина

Ася Косарева, Юлия Бимендина

Ася Косарева, Юлия Бимендина

Анна Нистратова

Анна Нистратова

Оксана Шлыкова

Оксана Шлыкова

«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:

Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис

Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX

Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»

Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»

Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO

Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES

Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н

Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»

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