«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода — 2025»: хроника главной премии года. Часть 2-ая

23 июня воздух Пакгаузов озонировали дискуссии — бизнесмены спорили о cтрит-арте с актерами, физики обсуждали гипотезы с художниками, спортсмены выдвигали предложения урбанистам. В общем, случился пир мнений, ради которого в том числе мы и затеяли премию. Всех мирила собака в тотал уайт — награждая увлеченных полемистов доброжелательным оскалом, не менее загадочным, чем улыбка небезызвестной супруги флорентийского торговца шелком.
Айрат Тухватуллин
Анна Боброва
Вера Ширдина
Анастасия Новикова
Даня Пирогов
Алик Якубович
Софья Юдина
Дмитрий Шишулин
Екатерина Храмова
Елизавета Медунецкая, Юлия Гребнева
Евгения Гут
Денис Голубев
Алина Раджабова
Александр Кононов
Алена Седова
Александра Кашина
Анна и Алексей Абросимовы
Екатерина Качалова
Виктор Парекко
Наша редакция по традиции награждала участников в 9 номинациях. В «Бизнесе» тех, кто задает экономический тон и тонус Нижнего. В «Урбанистике» архитекторов, конвертирующих проекты на флешке в пространства города мечты. В «Искусстве» вдохновленных мечтателей, а в «Кино и театре» главных по кассовым премьерам. В «Просвещении» чествовали дальновидных: не прекращать учиться — самое важное, а в «Науке и технологиях» скромных, но самых настоящих супергероев, которые меняют будущее прямо сейчас. В «Спорте» — наших тренеров духа, тела и разума, а в «Моде» — не падких на референсы, но самобытных творцов. В номинации «Музыка» людей, без которых жизнь — не остросюжетный мюзикл, а немое кино.
Наталья Коренченко
Катя Гущина
Елена Секретарева
Ольга Найденова, Наталья Ленковская
Мария Чернова, Сергей Смирнов
Олег Шапков
Ольга Филатова
Мария Батусова
Полина Черноталова
Жанна Мережко
Елена Блинова, Юлия Бимендина, Ася Косарева, Полина Спорышева, Дарья Жаворонкова
Евгения Верховодова
Максим Коновалов
Марина Ефимова
Мария и Александр Чепановы
Мария Калина
Юлия Гребнева, Юлия Анисимова
Наталья Бочарова, Дима Казах, Анастасия Волкова
Наталья Савельева
Оксана Шверницкая
Светлана и Владислав Маляровы
Сергей Осетров
Юлия Дмитроченкова
Юрий Артемьев
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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