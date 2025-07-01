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Репортажи

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«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода — 2025»: хроника главной премии года. Часть 2-ая

23 июня воздух Пакгаузов озонировали дискуссии — бизнесмены спорили о cтрит-арте с актерами, физики обсуждали гипотезы с художниками, спортсмены выдвигали предложения урбанистам. В общем, случился пир мнений, ради которого в том числе мы и затеяли премию. Всех мирила собака в тотал уайт — награждая увлеченных полемистов доброжелательным оскалом, не менее загадочным, чем улыбка небезызвестной супруги флорентийского торговца шелком.

Айрат Тухватуллин

Айрат Тухватуллин

Анна Боброва

Анна Боброва

Вера Ширдина

Вера Ширдина

Анастасия Новикова

Анастасия Новикова

Даня Пирогов

Даня Пирогов

Алик Якубович

Алик Якубович

Софья Юдина

Софья Юдина

Дмитрий Шишулин

Дмитрий Шишулин

Екатерина Храмова

Екатерина Храмова

Елизавета Медунецкая, Юлия Гребнева

Елизавета Медунецкая, Юлия Гребнева

Евгения Гут

Евгения Гут

Денис Голубев

Денис Голубев

Алина Раджабова

Алина Раджабова

Александр Кононов

Александр Кононов

Алена Седова

Алена Седова

Александра Кашина

Александра Кашина

Анна и Алексей Абросимовы

Анна и Алексей Абросимовы

Екатерина Качалова

Екатерина Качалова

Виктор Парекко

Виктор Парекко

Наша редакция по традиции награждала участников в 9 номинациях. В «Бизнесе» тех, кто задает экономический тон и тонус Нижнего. В «Урбанистике» архитекторов, конвертирующих проекты на флешке в пространства города мечты. В «Искусстве» вдохновленных мечтателей, а в «Кино и театре» главных по кассовым премьерам. В «Просвещении» чествовали дальновидных: не прекращать учиться — самое важное, а в «Науке и технологиях» скромных, но самых настоящих супергероев, которые меняют будущее прямо сейчас. В «Спорте» — наших тренеров духа, тела и разума, а в «Моде» — не падких на референсы, но самобытных творцов. В номинации «Музыка» людей, без которых жизнь — не остросюжетный мюзикл, а немое кино.

Наталья Коренченко

Наталья Коренченко

Катя Гущина

Катя Гущина

Елена Секретарева

Елена Секретарева

Ольга Найденова, Наталья Ленковская

Ольга Найденова, Наталья Ленковская

Мария Чернова, Сергей Смирнов

Мария Чернова, Сергей Смирнов

Олег Шапков

Олег Шапков

Ольга Филатова

Ольга Филатова

Мария Батусова

Мария Батусова

Полина Черноталова

Полина Черноталова

Жанна Мережко

Жанна Мережко

Елена Блинова, Юлия Бимендина, Ася Косарева, Полина Спорышева, Дарья Жаворонкова

Елена Блинова, Юлия Бимендина, Ася Косарева, Полина Спорышева, Дарья Жаворонкова

Евгения Верховодова

Евгения Верховодова

Максим Коновалов

Максим Коновалов

Марина Ефимова

Марина Ефимова

Мария и Александр Чепановы

Мария и Александр Чепановы

Мария Калина

Мария Калина

Юлия Гребнева, Юлия Анисимова

Юлия Гребнева, Юлия Анисимова

Наталья Бочарова, Дима Казах, Анастасия Волкова

Наталья Бочарова, Дима Казах, Анастасия Волкова

Наталья Савельева

Наталья Савельева

Оксана Шверницкая

Оксана Шверницкая

Светлана и Владислав Маляровы

Светлана и Владислав Маляровы

Сергей Осетров

Сергей Осетров

Юлия Дмитроченкова

Юлия Дмитроченкова

Юрий Артемьев

Юрий Артемьев

«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:

Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис

Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX

Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»

Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»

Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO

Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES

Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н

Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»

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