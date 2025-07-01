«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода — 2025»: хроника главной премии года. Часть 2-ая

Наша редакция по традиции награждала участников в 9 номинациях. В «Бизнесе» тех, кто задает экономический тон и тонус Нижнего. В «Урбанистике» архитекторов, конвертирующих проекты на флешке в пространства города мечты. В «Искусстве» вдохновленных мечтателей, а в «Кино и театре» главных по кассовым премьерам. В «Просвещении» чествовали дальновидных: не прекращать учиться — самое важное, а в «Науке и технологиях» скромных, но самых настоящих супергероев, которые меняют будущее прямо сейчас. В «Спорте» — наших тренеров духа, тела и разума, а в «Моде» — не падких на референсы, но самобытных творцов. В номинации «Музыка» людей, без которых жизнь — не остросюжетный мюзикл, а немое кино.