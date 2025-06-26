«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода – 2025»: хроника главной премии года. Часть 1-ая

23 июня редакция «НН.Собака.ru» принимала в Пакгаузах архитекторов и ученых, музыкантов и бизнесменов, художников и спортсменов (наши герои!) — поздравления лауреатов лились над Стрелкой «Сормовской лирической», закат был по особенному пылок, а наградные собаки, хвастая белоснежным аутфитом, прилежно позировали с новыми хозяевами лучшим фотографам Нижнего, Москвы и Петербурга.
Екатерина Никитина, Глеб Никитин
Илона Лапшина
Алена Зобова
Яна Милорадовская
Ксения Гощицкая
Татьяна Старикова
Александра Федорова, Евгения Гольцева, Георгий Ростовщиков
Алексей Пинаев, Наталья Ленковская
Мария Чернова, Юлия Гребнева
Оксана Михеева, Сергей и Ирина Яковлевы
Антон и Ирина Винер
Карина Манжула
Анастасия Большакова
Станислав Горшунов
Ольга Никитина
Арина Федотова
Дарья Пашина
Дима Казах
Жанна Сиекян
Яна Аверьянова
Дарья Каплун
В «ажурном дворце» у слияния Волги и Оки мы наградили наших лауреатов в 9 номинациях: «Бизнес», «Искусство», «Музыка», «Кино и театр», «Мода», «Наука и технологии», «Спорт», «Урбанистика», «Просвещение». Вместе с нами «cамых знаменитых» поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, которому нижегородская редакция вручила особую награду «Выбор города». На сцене блистали генеральный директор «НН.Собака.ru» Илона Лапшина, главный редактор Алена Зобова, заместитель гендиректора Мария Чернова, директор по фотографии Юлия Гребнева, директор спецпроектов Луиза Едигарян. А главный редактор бренда «Собака.ru» Яна Милорадовская и креативный директор издания Ксения Гощицкая публично признавались, что наши премии одни из самых прорывных и душевных, и вообще Петербург обзавидовался (лав-гав, коллеги!).
Вячеслав Кручинин, Оксана Михеева, Глеб Никитин, Екатерина Никитина, Иван Румянцев
Евгения Комиссарова
Георгий Ростовщиков, Оксана Михеева
Илона Лапшина, Анна Боброва
Филипп Определяков
Павел Солодкий, Юлия Крузе
Валентина Переведенцева
Илюнина Валентина
Камила Габайдулина
Юлия Гребнева
Анна Тарасова
Карина Весновская
Мария Мужжухина
Серебрякова Мария
Екатерина Ехтарян и Николай Никитин
В этом году премиальные статуэтки создала команда Solid Water. Каждая собака — закаленная огнем мозаика из осколков стекла, из которой вручную (!) кроили знаменитый собачий профиль.
Ольга Семенова, Екатерина Никитина, Александра Шеломцева
Илона Лапшина, Наталья Бочарова
Наталья Беляева и Екатерина Новоселова
Наталья Старова
Александр Котюсов
Александра Федорова, Диана Цимбол
Иван Жегалов
Дарья Шумилова, Дарья Голикова
Ольга Семенова
Ольга Тарасова-Сурдина
Полина Лещенко
Рафаэль Мартиросян, Луиза Едигарян
Сабина Гаджиева
Анастасия Волкова
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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