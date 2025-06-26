«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода – 2025»: хроника главной премии года. Часть 1-ая

В «ажурном дворце» у слияния Волги и Оки мы наградили наших лауреатов в 9 номинациях: «Бизнес», «Искусство», «Музыка», «Кино и театр», «Мода», «Наука и технологии», «Спорт», «Урбанистика», «Просвещение». Вместе с нами «cамых знаменитых» поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, которому нижегородская редакция вручила особую награду «Выбор города». На сцене блистали генеральный директор «НН.Собака.ru» Илона Лапшина, главный редактор Алена Зобова, заместитель гендиректора Мария Чернова, директор по фотографии Юлия Гребнева, директор спецпроектов Луиза Едигарян. А главный редактор бренда «Собака.ru» Яна Милорадовская и креативный директор издания Ксения Гощицкая публично признавались, что наши премии одни из самых прорывных и душевных, и вообще Петербург обзавидовался (лав-гав, коллеги!).