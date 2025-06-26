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Репортажи

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«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода – 2025»: хроника главной премии года. Часть 1-ая

23 июня редакция «НН.Собака.ru» принимала в Пакгаузах архитекторов и ученых, музыкантов и бизнесменов, художников и спортсменов (наши герои!) — поздравления лауреатов лились над Стрелкой «Сормовской лирической», закат был по особенному пылок, а наградные собаки, хвастая белоснежным аутфитом, прилежно позировали с новыми хозяевами лучшим фотографам Нижнего, Москвы и Петербурга.

Екатерина Никитина, Глеб Никитин

Екатерина Никитина, Глеб Никитин

Илона Лапшина

Илона Лапшина

Алена Зобова

Алена Зобова

Яна Милорадовская

Яна Милорадовская

Ксения Гощицкая

Ксения Гощицкая

Татьяна Старикова

Татьяна Старикова

Александра Федорова, Евгения Гольцева, Георгий Ростовщиков

Александра Федорова, Евгения Гольцева, Георгий Ростовщиков

Алексей Пинаев, Наталья Ленковская

Алексей Пинаев, Наталья Ленковская 

Мария Чернова, Юлия Гребнева

Мария Чернова, Юлия Гребнева

Оксана Михеева, Сергей и Ирина Яковлевы

Оксана Михеева, Сергей и Ирина Яковлевы

Антон и Ирина Винер

Антон и Ирина Винер

Карина Манжула

Карина Манжула

Анастасия Большакова

Анастасия Большакова

Станислав Горшунов

Станислав Горшунов

Ольга Никитина

Ольга Никитина

Арина Федотова

Арина Федотова

Дарья Пашина

Дарья Пашина

Дима Казах

Дима Казах

Жанна Сиекян

Жанна Сиекян

Яна Аверьянова

Яна Аверьянова

Дарья Каплун

Дарья Каплун

В «ажурном дворце» у слияния Волги и Оки мы наградили наших лауреатов в 9 номинациях: «Бизнес», «Искусство», «Музыка», «Кино и театр», «Мода», «Наука и технологии», «Спорт», «Урбанистика», «Просвещение». Вместе с нами «cамых знаменитых» поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, которому нижегородская редакция вручила особую награду «Выбор города». На сцене блистали генеральный директор «НН.Собака.ru» Илона Лапшина, главный редактор Алена Зобова, заместитель гендиректора Мария Чернова, директор по фотографии Юлия Гребнева, директор спецпроектов Луиза Едигарян. А главный редактор бренда «Собака.ru» Яна Милорадовская и креативный директор издания Ксения Гощицкая публично признавались, что наши премии одни из самых прорывных и душевных, и вообще Петербург обзавидовался (лав-гав, коллеги!).

Вячеслав Кручинин, Оксана Михеева, Глеб Никитин, Екатерина Никитина, Иван Румянцев

Вячеслав Кручинин, Оксана Михеева, Глеб Никитин, Екатерина Никитина, Иван Румянцев

Евгения Комиссарова

Евгения Комиссарова

Георгий Ростовщиков, Оксана Михеева

Георгий Ростовщиков, Оксана Михеева

Илона Лапшина, Анна Боброва

Илона Лапшина, Анна Боброва

Филипп Определяков

Филипп Определяков

Павел Солодкий, Юлия Крузе

Павел Солодкий, Юлия Крузе

Валентина Переведенцева

Валентина Переведенцева

Илюнина Валентина

Илюнина Валентина

Камила Габайдулина

Камила Габайдулина

Юлия Гребнева

Юлия Гребнева

Анна Тарасова

Анна Тарасова

Карина Весновская

Карина Весновская

Мария Мужжухина

Мария Мужжухина

Серебрякова Мария

Серебрякова Мария

Екатерина Ехтарян и Николай Никитин

Екатерина Ехтарян и Николай Никитин

В этом году премиальные статуэтки создала команда Solid Water. Каждая собака — закаленная огнем мозаика из осколков стекла, из которой вручную (!) кроили знаменитый собачий профиль.

Ольга Семенова, Екатерина Никитина, Александра Шеломцева

Ольга Семенова, Екатерина Никитина, Александра Шеломцева

Илона Лапшина, Наталья Бочарова

Илона Лапшина, Наталья Бочарова

Наталья Беляева и Екатерина Новоселова

Наталья Беляева и Екатерина Новоселова

Наталья Старова

Наталья Старова

Александр Котюсов

Александр Котюсов

Александра Федорова, Диана Цимбол

Александра Федорова, Диана Цимбол

Иван Жегалов

Иван Жегалов

Дарья Шумилова, Дарья Голикова

Дарья Шумилова, Дарья Голикова

Ольга Семенова

Ольга Семенова

Ольга Тарасова-Сурдина

Ольга Тарасова-Сурдина

Полина Лещенко

Полина Лещенко

Рафаэль Мартиросян, Луиза Едигарян

Рафаэль Мартиросян, Луиза Едигарян

Сабина Гаджиева

Сабина Гаджиева

Анастасия Волкова

Анастасия Волкова

«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:

Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис

Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX

Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»

Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»

Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO

Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES

Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н

Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»

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