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Репортажи

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«Ужин в четыре руки – это все вранье»: как на самом деле готовили трехлетие Yale cо Шмаковым и Дмитриенко

«Всевышней волею Зевеса» шеф Андрей Шмаков из мишленовского Savva оказался на одной кухне c шефом Дмитрием Дмитриенко, чтобы отметить день рождения «ресторана, где локальные продукты встречаются с мировыми фуд-трендами». Под «елочкой» были обнаружены голубцы с креветками, пирог с фуа-гра и коктейли по мотивам «Онегина» (by Travnik!). Тарелки стремительно пустели, гости наполнялись праздничным настроением, шефы торжествовали, мы фиксировали, попивая поэтические спешелы (не без этого, конечно). Показываем!

Дмитрий Дмитриенко и Андрей Шмаков

Дмитрий Дмитриенко и Андрей Шмаков

Катерина Смирнова

Катерина Смирнова

Илона Лапшина

Илона Лапшина

Алена Зобова

Алена Зобова

Андрей Шмаков, шеф-повар ресторана Savva (Novikov Group), бренд-шеф отеля «Метрополь» и основатель закусочной «Шмак»: Я три раза был в Нижнем Новгороде – два из них проводил на ужине в ресторане Yale. И каждый раз убеждаюсь – на кухне работают классные профессиональные ребята. Ужин в четыре руки – это все вранье. Ничего бы не случилось без команды. Шеф-повар – это человек медийный, который фотографируется и разговаривает, а на кухне в это время происходит очень много работы. Сегодня все было четко, слаженно, без суеты – это самое важное.

Виктория Бродская и Юлия Ломи

Виктория Бродская и Юлия Ломи

Олег и Мария Колисниченко

Олег и Мария Колисниченко

Екатерина Макарова и Регина Дмитриенко

Екатерина Макарова и Регина Дмитриенко 

Анна Горбунова

Анна Горбунова

Наталья и Андрей Андрещенко

Наталья и Андрей Андрещенко 

Яна Павликова

Яна Павликова

Инна и Владимир Федоровы

Инна и Владимир Федоровы

Дмитрий и Ольга Степачевы

Дмитрий и Ольга Степачевы

Владимир и Юлия Мартышевы

Владимир и Юлия Мартышевы 

Марина Богданова

Марина Богданова 

Ольга Орлова

Ольга Орлова

Елена Ким, Алена Кирикова и Наталия Аверина

Елена Ким, Алена Кирикова и Наталия Аверина

За эносопровождение каждого блюда отвечала шеф-сомелье «Еда и Культура Project» Виктория Бродская. Коктейльное меню представил бар «Травник» в коллаборации с брендом «Онегин»: четыре напитка-интерпретации строф пушкинского романа в стихах. 

Дмитрий Дмитриенко, шеф-повар ресторана YALE: Во многих странах принято начинать трапезу с паштета. У нас он уже зафарширован, обернут хлебом. Дикий гусь питается исключительно натуральным кормом – никаких добавок и пестицидов. Только пшеница. Мы сделали такой холодный твист на старт, который можно быстро съесть руками. От остальных блюд ждем ярких вкусов, а от гостей отличных впечатлений и улыбок. И пустых тарелок!
Моя главная победа за три года – полная посадка в ресторане. Счастливые и довольные гости – это счастье для шефа.

Кроме пончика с диким канадским гусем в праздничном меню были:

  • Малосольная говядина
  • Морской гребешок
  • Мини-голубцы с аргентинскими креветками и соусом том ям
  • Пирог из дичи с фуа-гра, каша из топинамбура и сельдерея, соус с зеленым и сычуаньским перцем
  • Тыква, облепиха, морошка
  • Белые грибы, трюфель шоколад

Фото: Артем Торопов

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