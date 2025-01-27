«Ужин в четыре руки – это все вранье»: как на самом деле готовили трехлетие Yale cо Шмаковым и Дмитриенко

Андрей Шмаков, шеф-повар ресторана Savva (Novikov Group), бренд-шеф отеля «Метрополь» и основатель закусочной «Шмак»: Я три раза был в Нижнем Новгороде – два из них проводил на ужине в ресторане Yale. И каждый раз убеждаюсь – на кухне работают классные профессиональные ребята. Ужин в четыре руки – это все вранье. Ничего бы не случилось без команды. Шеф-повар – это человек медийный, который фотографируется и разговаривает, а на кухне в это время происходит очень много работы. Сегодня все было четко, слаженно, без суеты – это самое важное.