Мечта об актерской карьере и перепелка в медовом соусе: уже второй «Званый вечер на "Чайке" со вкусом»

– Сама площадка для нас несет огромный смысл, потому что мы возрождаем традиции Черноречья. Раньше здесь собирались знатные люди и интеллигенция, отдыхали и устраивали мероприятия, а сейчас и мы с вами в загородном отеле «Чайка» будем смотреть спектакль с приглашенными артистами и пробовать меню шеф-повара Игоря Артамонова, который не перестает удивлять, - открыл вечер Дмитрий Огородцев, президент Ассоциации промышленников и предпринимателей «Дзержинскхимрегион» и один из организаторов