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Репортажи

Мечта об актерской карьере и перепелка в медовом соусе: уже второй «Званый вечер на "Чайке" со вкусом»

1 ноября смотрели комедию «Камера! Мотор!» со звездным составом, продолжали влюбляться в «Домашнюю Италию» и даже пели песни. И это только вторая встреча из цикла «Званых вечеров на "Чайке" со вкусом» (а третья — уже не за горами).

Дмитрий и Виктория Огородцевы

Дмитрий и Виктория Огородцевы

Дмитрий и Яна Деревянных

Дмитрий и Яна Деревянных

Ирина и Петр Каревы

Ирина и Петр Каревы

Андрей и Елена Чесноковы

Андрей и Елена Чесноковы

Алла Артамонова

Алла Артамонова

Анна и Денис Марченко

Анна и Денис Марченко

Дарья Сорокина

Дарья Сорокина

Дмитрий Огородцев, Александр Вайнберг

Дмитрий Огородцев, Александр Вайнберг

Елена Кураченкова, Марина Степанкина

Елена Кураченкова, Марина Степанкина

Галина Филиппова

Галина Филиппова

Антон и Екатерина Савченко

Антон и Екатерина Савченко

Дмитрий Огородцев, Анна Богаделина

Дмитрий Огородцев, Анна Богаделина

Екатерина Галкова

Екатерина Галкова

Екатерина Фомина

Екатерина Фомина

Ирина Черемина

Ирина Черемина

Лариса Мухина

Лариса Мухина

Надя Айна

Надя Айна

Гостей встречали звуки живой арфы и галерея женских образов XIX века: по периметру фойе расположились манекены, одетые в наряды барышень и дам — такие изящные тематические «декорации» для вечера создала Анна Богаделина, генеральный директор предприятия «Шуйские ситцы» и гостья этого вечера.  

Команда ОКАПОЛ

Команда ОКАПОЛ

Сергей Балашов, Алина Балахонова, Игорь Жижикин

Сергей Балашов, Алина Балахонова, Игорь Жижикин

Юлия Мочалова, Лариса Мухина

Юлия Мочалова, Лариса Мухина

Ульяна Уварова, Елизавета Круглова

Ульяна Уварова, Елизавета Круглова

Наталья Пронина

Наталья Пронина

Ксения Кузнецова

Ксения Кузнецова

Константин и Наталья Барболины

Константин и Наталья Барболины

Любовь и Татьяна Смирнова

Любовь и Татьяна Смирнова

Наталья Оралина, Евгения Атласова

Наталья Оралина, Евгения Атласова

Наталия и Дмитрий Трутановы

Наталия и Дмитрий Трутановы

– Сама площадка для нас несет огромный смысл, потому что мы возрождаем традиции Черноречья. Раньше здесь собирались знатные люди и интеллигенция, отдыхали и устраивали мероприятия, а сейчас и мы с вами в загородном отеле «Чайка» будем смотреть спектакль с приглашенными артистами и пробовать меню шеф-повара Игоря Артамонова, который не перестает удивлять, - открыл вечер Дмитрий Огородцев, президент Ассоциации промышленников и предпринимателей «Дзержинскхимрегион» и один из организаторов

После представления Дмитрий Огородцев поблагодарил актеров и подарил им икону Серафима Саровского. Они не остались в долгу - вручили организатору

После представления Дмитрий Огородцев поблагодарил актеров и подарил им икону Серафима Саровского. Они не остались в долгу - вручили организатору вечера книгу Александра Дюма «Три мушкетера» с автографом Михаила Боярского.

Сюжет спектакля построен вокруг героев, которые мечтают сделать карьеру в кино: комедия от Игоря Жижикина, Сергея Глушко, Сергея Балашова и Алины Балахоновой с искрометными шутками и пикантными деталями кинопроизводства.

Бренд-шеф «Домашней Италии» Игорь Артамонов пламенно рассказал о предстоящих угощениях, а гости не менее охотно попробовали салат из дикого сома с авокадо и зеленью, перепелку в медовом соусе с диким рисом, черную треску с лососем и соусом из белого вина.

Игорь Артамонов

Игорь Артамонов

В этот вечер снова была возможность написать письмо маме (организаторы обещали все письма обязательно отправить!) — это уже традиция званых ужинов, который, помимо прочего призван объединять поколения.

В завершение вечера Дмитрий Огородце спел дуэтом с Анной Богаделиной, которая создала ту самую коллекцию женских образов по фотографиям и выкройкам XIX века - ими гости любовались при входе в отель.

Дата следующего званого вечера уже определена — 30 ноября. Гостей ждет спектакль «А как вы изволите поживать?» по мотивам произведений Чехова и новое меню под стать — от Игоря Артамонова.

Текст: Юлия Шумкова
Фото: Влад Марцев

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