Мечта об актерской карьере и перепелка в медовом соусе: уже второй «Званый вечер на "Чайке" со вкусом»

1 ноября смотрели комедию «Камера! Мотор!» со звездным составом, продолжали влюбляться в «Домашнюю Италию» и даже пели песни. И это только вторая встреча из цикла «Званых вечеров на "Чайке" со вкусом» (а третья — уже не за горами).
Дмитрий и Виктория Огородцевы
Дмитрий и Яна Деревянных
Ирина и Петр Каревы
Андрей и Елена Чесноковы
Алла Артамонова
Анна и Денис Марченко
Дарья Сорокина
Дмитрий Огородцев, Александр Вайнберг
Елена Кураченкова, Марина Степанкина
Галина Филиппова
Антон и Екатерина Савченко
Дмитрий Огородцев, Анна Богаделина
Екатерина Галкова
Екатерина Фомина
Ирина Черемина
Лариса Мухина
Надя Айна
Гостей встречали звуки живой арфы и галерея женских образов XIX века: по периметру фойе расположились манекены, одетые в наряды барышень и дам — такие изящные тематические «декорации» для вечера создала Анна Богаделина, генеральный директор предприятия «Шуйские ситцы» и гостья этого вечера.
– Сама площадка для нас несет огромный смысл, потому что мы возрождаем традиции Черноречья. Раньше здесь собирались знатные люди и интеллигенция, отдыхали и устраивали мероприятия, а сейчас и мы с вами в загородном отеле «Чайка» будем смотреть спектакль с приглашенными артистами и пробовать меню шеф-повара Игоря Артамонова, который не перестает удивлять, - открыл вечер Дмитрий Огородцев, президент Ассоциации промышленников и предпринимателей «Дзержинскхимрегион» и один из организаторов
Сюжет спектакля построен вокруг героев, которые мечтают сделать карьеру в кино: комедия от Игоря Жижикина, Сергея Глушко, Сергея Балашова и Алины Балахоновой с искрометными шутками и пикантными деталями кинопроизводства.
Бренд-шеф «Домашней Италии» Игорь Артамонов пламенно рассказал о предстоящих угощениях, а гости не менее охотно попробовали салат из дикого сома с авокадо и зеленью, перепелку в медовом соусе с диким рисом, черную треску с лососем и соусом из белого вина.
В этот вечер снова была возможность написать письмо маме (организаторы обещали все письма обязательно отправить!) — это уже традиция званых ужинов, который, помимо прочего призван объединять поколения.
В завершение вечера Дмитрий Огородце спел дуэтом с Анной Богаделиной, которая создала ту самую коллекцию женских образов по фотографиям и выкройкам XIX века - ими гости любовались при входе в отель.
Дата следующего званого вечера уже определена — 30 ноября. Гостей ждет спектакль «А как вы изволите поживать?» по мотивам произведений Чехова и новое меню под стать — от Игоря Артамонова.
Текст: Юлия Шумкова
Фото: Влад Марцев
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