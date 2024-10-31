Завтрак с блеском: бриллианты, русская кухня и любовь к себе

Компания регулярно устраивает бранчи для ценителей ювелирного искусства, чтобы познакомить их как с новыми производителями, так и с новыми коллекциями лидеров отрасли, – событие в «Красе» было организовано совместно с российским бриллиантовым брендом Алькор.