Завтрак с блеском: бриллианты, русская кухня и любовь к себе

Повод надеть бриллиантовые украшения с самого утра: 24 октября на завтрак в ресторане-гостиной русской кухни «КРАСА» собрались ценители ювелирных украшений – постоянные клиенты сети мультибрендовых магазинов SENAT.
Компания регулярно устраивает бранчи для ценителей ювелирного искусства, чтобы познакомить их как с новыми производителями, так и с новыми коллекциями лидеров отрасли, – событие в «Красе» было организовано совместно с российским бриллиантовым брендом Алькор.
Цель современных ювелиров – помочь женщине оставаться в контакте со своими желаниями и стремлениями, поэтому специальным гостем завтрака стала коуч ACC ICF Ольга Мирсиянова, которая провела для собравшихся тренинг о влиянии красоты на самоощущение. Также гостей порадовали розыгрыш подарков от партнеров завтрака и знакомство с фокусными бриллиантовыми коллекциями сезона.
Текст: Светлана Горлина
Фото: предоставлены организаторами бранча
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