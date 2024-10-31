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Репортажи

Завтрак с блеском: бриллианты, русская кухня и любовь к себе

Повод надеть бриллиантовые украшения с самого утра: 24 октября на завтрак в ресторане-гостиной русской кухни «КРАСА» собрались ценители ювелирных украшений – постоянные клиенты сети мультибрендовых магазинов SENAT.

Илона Лапшина

Илона Лапшина

Мариам Акопян

Мариам Акопян

Юлия Грунина, Юлия Тубольцева, Оксана Кожевникова

Юлия Грунина, Юлия Тубольцева, Оксана Кожевникова

Ольга Чекина

Ольга Чекина

Ольга Мирсиянова

Ольга Мирсиянова

Мария Чернова и Анна Николаева

Мария Чернова и Анна Николаева

Елена Потапкина

Елена Потапкина

Анна Гайтюкевич

Анна Гайтюкевич

Ольга Чекина

Ольга Чекина

Ольга Князькова

Ольга Князькова

Компания регулярно устраивает бранчи для ценителей ювелирного искусства, чтобы познакомить их как с новыми производителями, так и с новыми коллекциями лидеров отрасли, – событие в «Красе» было организовано совместно с российским бриллиантовым брендом Алькор.

Ольга Мирсиянова

Ольга Мирсиянова

Юлия Грунина

Юлия Грунина

Юлия Гусева и Ольга Чекина

Юлия Гусева и Ольга Чекина

Юлия Тубольцева

Юлия Тубольцева

Ирина Скосырева

Ирина Скосырева

Анна Гайтюкевич

Анна Гайтюкевич

Наталья Лаврова

Наталья Лаврова

Цель современных ювелиров – помочь женщине оставаться в контакте со своими желаниями и стремлениями, поэтому специальным гостем завтрака стала коуч ACC ICF Ольга Мирсиянова, которая провела для собравшихся тренинг о влиянии красоты на самоощущение. Также гостей порадовали розыгрыш подарков от партнеров завтрака и знакомство с фокусными бриллиантовыми коллекциями сезона.

Анна Ерикова

Анна Ерикова

Екатерина Русова

Екатерина Русова

Мариам Акопян

Мариам Акопян

Марина Дементьева

Марина Дементьева

Ольга Приходько и Лилия Анисова

Ольга Приходько и Лилия Анисова

Юлия Грунина и Юлия Тубольцева

Юлия Грунина и Юлия Тубольцева

Светлана Дятчина

Светлана Дятчина

Юлия Тубольцева

Юлия Тубольцева

Юлия Гусева, Ксения Прокушенкова, Ольга Чекина

Юлия Гусева, Ксения Прокушенкова, Ольга Чекина

Текст: Светлана Горлина
Фото: предоставлены организаторами бранча

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