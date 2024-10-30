10-летие бренда KSI KSI: подарки, ромбы и семейный очаг

Два праздника в одном: 26 октября свой день рождения отметили бренд KSI KSI и его основательница Анастасия Новикова. Авторскому трикотажу, который сегодня носят многие модницы Нижнего, исполнилось десять лет. Спойлер: показ новой коллекции тоже был в программе.
Натали Космос, Анастасия Новикова
Ольга Каменская и Анастасия Новикова
Наталья Пирог
Ольга и Анастасия Воробьевы
Екатерина Ласкина и Анастасия Новикова
Анастасия Новикова, Анна Боброва
Светлана Астахова, Юлия Рябинина, Маргарита Мельникова, Анастасия Кузнецова
Наталья Кириллова, Ирина Радужная, Наталия Космос
Оксана Кузнецова
Ольга Полякова и Анастасия Новикова
Елена Сподаренко и Анастасия Новикова
Надежда Мудрецова и Анастасия Новикова
Ольга Рыхлова-Парле и Анастасия Новикова
Анастасия Новикова
Сегодня здесь такая концентрация красоты и талантов. Бренду KSI KSI десять лет — и они пролетели как один миг! И это только начало. Мы будем радовать вас и дальше!
В день рождения принято дарить подарки имениннику, а здесь презенты получили гости. Условия были просты: ответь на вопрос, докажи, что знаешь бренд или его автора — и получи в подарок кардиган или жакет из последних коллекций.
Например, как расшифровываются три загадочные буквы KSI? Все просто: в них — зашифровано имя мамы Анастасии, Курносовой Светланы Ивановны, с которой и началась семейная история бренда. Мама когда-то вязала на спицах на заказ, а в далекие 90-е открыла трикотажную фабрику. Анастасия возродила бренд бережно и с любовью, и сейчас KSI KSI представлен в пяти городах, а только в нижегородском магазине — 1388 единиц товара! И в день рождения — пополнение: Анастасия представила новую коллекцию, которая была вдохновлена годом семьи и идеями о семейном очаге.
Анастасия Новикова
Основная фигура коллекции — ромб. У древних славян он считался символом чадородия, материнства и семейных ценностей. С этими мыслями и были созданы кардиганы, юбки и жакеты. Специально для этой коллекции питерская художница Мария Ковалева написала картину, а принт по ее мотивам мы перенесли на наши изделия. А еще появились новинки, которых у нас не было ни в одной коллекции — джинсы и джинсовые тренчи, изготовленные по экотехнологии: сначала одежда шьется из белой джинсы, а потом на ней уже печатается рисунок.
Наталья Баруздина, Мария Рожкова, Анастасия Новикова, Анна Тутуркина
Юлия Харитонова
Светлана Мусихина, Анастасия Новикова
Анна Тарасова
Мария Торопкина, Анастасия Новикова
Евдокимова Юлия, Елена Новоженова
Светлана Маслова
Мария Рожкова и Анастасия Новикова
Ольга Рыхлова-Парле, Ольга Каменская, Надежда Мудрецова
Наталья Ермакова и Анастасия Новикова
Юлия Самсонова, Анастасия Новикова, Мария Богданова
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ИП Новикова Анастасия Сергеевна, ОГРНИП 318527500087661
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Текст: Юлия Шумкова
Фото: Влад Марцев
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