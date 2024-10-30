10-летие бренда KSI KSI: подарки, ромбы и семейный очаг

В день рождения принято дарить подарки имениннику, а здесь презенты получили гости. Условия были просты: ответь на вопрос, докажи, что знаешь бренд или его автора — и получи в подарок кардиган или жакет из последних коллекций.

Например, как расшифровываются три загадочные буквы KSI? Все просто: в них — зашифровано имя мамы Анастасии, Курносовой Светланы Ивановны, с которой и началась семейная история бренда. Мама когда-то вязала на спицах на заказ, а в далекие 90-е открыла трикотажную фабрику. Анастасия возродила бренд бережно и с любовью, и сейчас KSI KSI представлен в пяти городах, а только в нижегородском магазине — 1388 единиц товара! И в день рождения — пополнение: Анастасия представила новую коллекцию, которая была вдохновлена годом семьи и идеями о семейном очаге.