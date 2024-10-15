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Звездный спектакль и гастроужин: «Званые вечера со вкусом на "Чайке"» продолжаются

Вторая встреча из цикла событий в духе XIX века, возрождающих традиции гостеприимства «Нижегородской Ялты», пройдет в загородном отеле «Чайка» 1 ноября.

Снова гостей будет встречать дворецкий и красная ковровая дорожка, игристое и живая музыка. В 19.00 начнется спектакль — на этот раз постановку «Камера! Мотор!» представят артисты театра и кино – Игорь Жижикин, Сергей Глушко, Сергей Балашов и Алина Балахонова.

А после представления — угощения от бренд-шефа ресторана «Домашняя Италия» Игоря Артамонова: от мегрельского салата и обжаренной перепелки до черной трески с лососем и лимонного сорбета. Ужин в компании звезд даст возможность обменяться впечатлениями.

Вспомнить, как прошел первый подобный вечер, можно здесь.

Текст: Светлана Горлина
Фото: Влад Марцев

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