Звездный спектакль и гастроужин: «Званые вечера со вкусом на "Чайке"» продолжаются

Снова гостей будет встречать дворецкий и красная ковровая дорожка, игристое и живая музыка. В 19.00 начнется спектакль — на этот раз постановку «Камера! Мотор!» представят артисты театра и кино – Игорь Жижикин, Сергей Глушко, Сергей Балашов и Алина Балахонова.

А после представления — угощения от бренд-шефа ресторана «Домашняя Италия» Игоря Артамонова: от мегрельского салата и обжаренной перепелки до черной трески с лососем и лимонного сорбета. Ужин в компании звезд даст возможность обменяться впечатлениями.

Вспомнить, как прошел первый подобный вечер, можно здесь.

Текст: Светлана Горлина

Фото: Влад Марцев