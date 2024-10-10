Новые тренды в красоте: бьюти-завтрак с Антониной Горской и Денисом Павленко

На закрытый завтрак в ресторане «Парк культуры» собрались те, кто в Нижнем пристально следит за инновациями в сфере красоты и здоровья.
Гостям выпала возможность пообщаться с ведущими экспертами индустрии – Антониной Горской, руководителем клиники O'live, врачом-косметологом, дерматовенерологом, ведущим специалистом аккредитационной комиссии ПИМУ по косметологии, и Денисом Павленко, международным MedTech-экспертом А-класса, бизнес-ментором в сфере здоровья и превентивной и антивозрастной медицины, CEO Академии MedTechИнноваций с 20-летним опытом в индустрии косметологии.
Спикеры рассказали гостям о меняющихся трендах в красоте, обсудив стремительное развитие корейской косметологии. Они также представили новый бренд корейской косметики и последние аппаратные методики в области термолифтинга. Изысканный завтрак и актуальную тему дополнили подарки и сюрпризы для гостей.
Текст: Светлана Горлина
Фото: предоставлены O'live
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