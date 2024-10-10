Новые тренды в красоте: бьюти-завтрак с Антониной Горской и Денисом Павленко

Спикеры рассказали гостям о меняющихся трендах в красоте, обсудив стремительное развитие корейской косметологии. Они также представили новый бренд корейской косметики и последние аппаратные методики в области термолифтинга. Изысканный завтрак и актуальную тему дополнили подарки и сюрпризы для гостей.