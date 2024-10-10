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Репортажи

Новые тренды в красоте: бьюти-завтрак с Антониной Горской и Денисом Павленко

На закрытый завтрак в ресторане «Парк культуры» собрались те, кто в Нижнем пристально следит за инновациями в сфере красоты и здоровья.

Команда клиники O'LIVE

Команда клиники O'LIVE

Команда врачей-косметологов клиники O'LIVE

Команда врачей-косметологов клиники O'LIVE

Гостям выпала возможность пообщаться с ведущими экспертами индустрии – Антониной Горской, руководителем клиники O'live, врачом-косметологом, дерматовенерологом, ведущим специалистом аккредитационной комиссии ПИМУ по косметологии, и Денисом Павленко, международным MedTech-экспертом А-класса, бизнес-ментором в сфере здоровья и превентивной и антивозрастной медицины, CEO Академии MedTechИнноваций с 20-летним опытом в индустрии косметологии.

Мария Чернова и Екатерина Кручинина

Мария Чернова и Екатерина Кручинина

Юлия Харитонова

Юлия Харитонова

Антонина Горская

Антонина Горская

Мария Романова

Мария Романова

Денис Павленко

Денис Павленко

Спикеры рассказали гостям о меняющихся трендах в красоте, обсудив стремительное развитие корейской косметологии. Они также представили новый бренд корейской косметики и последние аппаратные методики в области термолифтинга. Изысканный завтрак и актуальную тему дополнили подарки и сюрпризы для гостей.

Антонина Горская

Антонина Горская

Екатерина Кургосова, Ирина Иевлева, Наталья Ордина, Елена Лебедева

Екатерина Кургосова, Ирина Иевлева, Наталья Ордина, Елена Лебедева

Сира Азарян, Антонина Горская, Денис Павленко

Сира Азарян, Антонина Горская, Денис Павленко

Текст: Светлана Горлина
Фото: предоставлены O'live

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