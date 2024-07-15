«Горький fest». Открытие

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области: «Я счастлив видеть столько гостей на фестивале. Мы уже начинаем по-хорошему к этому привыкать, но «Горький fest» нас все время удивляет. На самом деле, это большая честь и большой вызов для нас с точки зрения постоянного развития инфраструктуры. Я уверен, фестиваль будет нас двигать к развитию культурной жизни нашего города. В списке российских кинофестивалей, которые пополняют культурный календарь года, «Горький fest» уверенно поднимается к верхней строчке топа, и это тоже соответствует амбициям Нижнего Новгорода и тем планам, которые мы изначально намечали по развитию кинематографии и культуры в целом».