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«Горький fest». Открытие

«Горький fest» открывали по всем канонам, принятым на голливудских холмах и в каннских низинах: кутюрно, звездно, краснодорожечно. На церемониальном ковре от отеля Sheraton до Театра драмы увидели и запечатлели Равшану Куркову, Аглаю Тарасову, Екатерину Вилкову, Славу Копейкина, Дениса Шведова, Анастасию Красовскую. Подробнее – в самой светской хронике «НН.Собака.ru», в которой, как и полагается, все как в кино.

Рано Кубаева и Равшана Куркова

Рано Кубаева и Равшана Куркова 

Михаил Пореченков, Иван Трушин, Илья Виногорский, Оксана Михеева, Алексей Лукин

Михаил Пореченков, Иван Трушин, Илья Виногорский, Оксана Михеева, Алексей Лукин

Екатерина Молоховская

Екатерина Молоховская

Анастасия Красовская

Анастасия Красовская

Михаил Пореченков, Елена Захарова, Оксана Михеева

Михаил Пореченков, Елена Захарова, Оксана Михеева

Михаил Пореченков, Владимир Любимцев

Михаил Пореченков, Владимир Любимцев

Михаил Пореченков, Анжелика Пашкова, Оксана Михеева

Михаил Пореченков, Анжелика Пашкова, Оксана Михеева

Андрей Апостолов

Андрей Апостолов

Михаил Пореченков, Анна Савранская, Оксана Михеева

Михаил Пореченков, Анна Савранская, Оксана Михеева

Ксения Суркова

Ксения Суркова

Михаил Пореченков, Михаил Дорожкин, Оксана Михеева

Михаил Пореченков, Михаил Дорожкин, Оксана Михеева

Дарья Харченко

Дарья Харченко

Михаил Пореченков, Наталья Сергина, Михаил Иванов, Оксана Михеева

Михаил Пореченков, Наталья Сергина, Михаил Иванов, Оксана Михеева

Олег Беркович

Олег Беркович

Михаил Пореченков, Анна Ещенко, Оксана Михеева

Михаил Пореченков, Анна Ещенко, Оксана Михеева

Евгения Белецкая

Евгения Белецкая

Михаил Пореченков, Константин Статский, Оксана Михеева

Михаил Пореченков, Константин Статский, Оксана Михеева

Михаил Пореченков, Марья Дей с супругом Артемом, Оксана Михеева

Михаил Пореченков, Марья Дей с супругом Артемом, Оксана Михеева

Михаил и Мария Пореченковы

Михаил и Мария Пореченковы

Главная тема «Горький fest» в этом году – сказки. Сказки показывают и детские, и взрослые, из эпохи немого кино и блокбастеры нашего времени. Вполне сказочно было и на церемонии. Ее основную программу, например, озвучил вкрадчивый голос Константина Хабенского, сразу же захотелось посмотреть все. Кроме того, до 18 июля зрители смогут увидеть два десятка разножанровых работ из основного конкурса: от антиутопии до сатирической комедии и музыкального дока.

Оксана Михеева

Оксана Михеева

Денис Аларкон-Рамирес, Дарья Кириллова, Михаил Пореченков, Василий Степанов, Анна Меликян, Юлия Александрова, Оксана Михеева, Юрий Мороз, Райан Оттер

Денис Аларкон-Рамирес, Дарья Кириллова, Михаил Пореченков, Василий Степанов, Анна Меликян, Юлия Александрова, Оксана Михеева, Юрий Мороз, Райан Оттер

Екатерина Вилкова

Екатерина Вилкова

Михаил Пореченков, Екатерина Кабак, Тимур Родригез, Оксана Михеева

Михаил Пореченков, Екатерина Кабак, Тимур Родригез, Оксана Михеева

Александра Ревенко

Александра Ревенко

Дмитрий Квашнин

Дмитрий Квашнин

Анна Бегунова, Екатерина Вилкова

Анна Бегунова, Екатерина Вилкова

Лариса Малюкова

Лариса Малюкова

Анастасия Садковская

Анастасия Садковская

Антон Пампушный

Антон Пампушный

Екатерина Кабак, Слава Копейкин

Екатерина Кабак, Слава Копейкин

Денис Аларкон-Рамирес, Дарья Кириллова

Денис Аларкон-Рамирес, Дарья Кириллова

Райан Оттер

Райан Оттер

Мария Чернова, Илона Лапшина

Мария Чернова, Илона Лапшина 

Съемочная группа фильма "Зверек"

Съемочная группа фильма "Зверек"

Елизавета Ищенко

Елизавета Ищенко

Владимир Тарасов

Владимир Тарасов

Анастасия Серова с супругом Николаем

Анастасия Серова с супругом Николаем

Екатерина Кабак, Тимур Родригез

Екатерина Кабак, Тимур Родригез

Аврора с супругом Алексеем

Аврора с супругом Алексеем

Оксана Михеева, режиссер, генеральный продюсер фестиваля: «Делать фестиваль в своем городе – это невероятное счастье. Мы создаем здесь такую атмосферу, что к нам постоянно возвращаются частые гости и появляются новые лица. Здесь интересно и авторам, и зрителям, они могут общаться и делиться мнением на всех наших площадках. Когда мы готовили фестиваль, я подумала, что мы делаем мероприятие, на котором мы сами хотели бы быть участниками».

Глеб Никитин

Глеб Никитин

Аглая Тарасова

Аглая Тарасова

Денис Шведов

Денис Шведов

Марина Леонова и Антон Филипенко

Марина Леонова и Антон Филипенко

Мариель Хлендовска

Мариель Хлендовска

Марина Леонова

Марина Леонова

Артем Лемперт, Михаил Пореченков, Оксана Михеева, съемочная группа фильма "Тополиный пух"

Артем Лемперт, Михаил Пореченков, Оксана Михеева, съемочная группа фильма "Тополиный пух"

Карина Рамазанова, Екатерина Чудакова

Карина Рамазанова, Екатерина Чудакова

Стас Тыркин

Стас Тыркин

Алексей Вехницкий

Алексей Вехницкий

Артем Лемперт, Кирилл Клепалов

Артем Лемперт, Кирилл Клепалов

Юрий Коробейников

Юрий Коробейников

Анна Боброва

Анна Боброва

Вячеслав и Татьяна Василевские

Вячеслав и Татьяна Василевские

Андрей и Юлия Тубольцевы

Андрей и Юлия Тубольцевы

Анастасия Павлова

Анастасия Павлова

Михаил Пореченков, Ксения Бирюкова, Оксана Михеева

Михаил Пореченков, Ксения Бирюкова, Оксана Михеева

Михаил Пореченков, Оксана Михеева с сыном

Михаил Пореченков, Оксана Михеева с сыном

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области: «Я счастлив видеть столько гостей на фестивале. Мы уже начинаем по-хорошему к этому привыкать, но «Горький fest» нас все время удивляет. На самом деле, это большая честь и большой вызов для нас с точки зрения постоянного развития инфраструктуры. Я уверен, фестиваль будет нас двигать к развитию культурной жизни нашего города. В списке российских кинофестивалей, которые пополняют культурный календарь года, «Горький fest» уверенно поднимается к верхней строчке топа, и это тоже соответствует амбициям Нижнего Новгорода и тем планам, которые мы изначально намечали по развитию кинематографии и культуры в целом».

Глеб Никитин

Глеб Никитин

Оксана Штейн

Оксана Штейн

Мария Самоделкина

Мария Самоделкина

Михаил Пореченков, Наталья Суханова с супругом, Оксана Михеева

Михаил Пореченков, Наталья Суханова с супругом, Оксана Михеева

Оксана Михеева, Анна Меликян, Михаил Пореченков

Оксана Михеева, Анна Меликян, Михаил Пореченков

Михаил Пореченков, София Юдина, Оксана Михеева, Елизавета Зубакина

Михаил Пореченков, София Юдина, Оксана Михеева, Елизавета Зубакина

Михаил Пореченков

Михаил Пореченков

Текст: Тимофей Макаров
Фото: Артем Торопов

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