«Горький fest». Открытие

«Горький fest» открывали по всем канонам, принятым на голливудских холмах и в каннских низинах: кутюрно, звездно, краснодорожечно. На церемониальном ковре от отеля Sheraton до Театра драмы увидели и запечатлели Равшану Куркову, Аглаю Тарасову, Екатерину Вилкову, Славу Копейкина, Дениса Шведова, Анастасию Красовскую. Подробнее – в самой светской хронике «НН.Собака.ru», в которой, как и полагается, все как в кино.
Рано Кубаева и Равшана Куркова
Михаил Пореченков, Иван Трушин, Илья Виногорский, Оксана Михеева, Алексей Лукин
Екатерина Молоховская
Анастасия Красовская
Михаил Пореченков, Елена Захарова, Оксана Михеева
Михаил Пореченков, Владимир Любимцев
Михаил Пореченков, Анжелика Пашкова, Оксана Михеева
Андрей Апостолов
Михаил Пореченков, Анна Савранская, Оксана Михеева
Ксения Суркова
Михаил Пореченков, Михаил Дорожкин, Оксана Михеева
Дарья Харченко
Михаил Пореченков, Наталья Сергина, Михаил Иванов, Оксана Михеева
Олег Беркович
Михаил Пореченков, Анна Ещенко, Оксана Михеева
Евгения Белецкая
Михаил Пореченков, Константин Статский, Оксана Михеева
Михаил Пореченков, Марья Дей с супругом Артемом, Оксана Михеева
Михаил и Мария Пореченковы
Главная тема «Горький fest» в этом году – сказки. Сказки показывают и детские, и взрослые, из эпохи немого кино и блокбастеры нашего времени. Вполне сказочно было и на церемонии. Ее основную программу, например, озвучил вкрадчивый голос Константина Хабенского, сразу же захотелось посмотреть все. Кроме того, до 18 июля зрители смогут увидеть два десятка разножанровых работ из основного конкурса: от антиутопии до сатирической комедии и музыкального дока.
Оксана Михеева
Денис Аларкон-Рамирес, Дарья Кириллова, Михаил Пореченков, Василий Степанов, Анна Меликян, Юлия Александрова, Оксана Михеева, Юрий Мороз, Райан Оттер
Екатерина Вилкова
Михаил Пореченков, Екатерина Кабак, Тимур Родригез, Оксана Михеева
Александра Ревенко
Дмитрий Квашнин
Анна Бегунова, Екатерина Вилкова
Лариса Малюкова
Анастасия Садковская
Антон Пампушный
Екатерина Кабак, Слава Копейкин
Денис Аларкон-Рамирес, Дарья Кириллова
Райан Оттер
Мария Чернова, Илона Лапшина
Съемочная группа фильма "Зверек"
Елизавета Ищенко
Владимир Тарасов
Анастасия Серова с супругом Николаем
Екатерина Кабак, Тимур Родригез
Аврора с супругом Алексеем
Оксана Михеева, режиссер, генеральный продюсер фестиваля: «Делать фестиваль в своем городе – это невероятное счастье. Мы создаем здесь такую атмосферу, что к нам постоянно возвращаются частые гости и появляются новые лица. Здесь интересно и авторам, и зрителям, они могут общаться и делиться мнением на всех наших площадках. Когда мы готовили фестиваль, я подумала, что мы делаем мероприятие, на котором мы сами хотели бы быть участниками».
Глеб Никитин
Аглая Тарасова
Денис Шведов
Марина Леонова и Антон Филипенко
Мариель Хлендовска
Марина Леонова
Артем Лемперт, Михаил Пореченков, Оксана Михеева, съемочная группа фильма "Тополиный пух"
Карина Рамазанова, Екатерина Чудакова
Стас Тыркин
Алексей Вехницкий
Артем Лемперт, Кирилл Клепалов
Юрий Коробейников
Анна Боброва
Вячеслав и Татьяна Василевские
Андрей и Юлия Тубольцевы
Анастасия Павлова
Михаил Пореченков, Ксения Бирюкова, Оксана Михеева
Михаил Пореченков, Оксана Михеева с сыном
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области: «Я счастлив видеть столько гостей на фестивале. Мы уже начинаем по-хорошему к этому привыкать, но «Горький fest» нас все время удивляет. На самом деле, это большая честь и большой вызов для нас с точки зрения постоянного развития инфраструктуры. Я уверен, фестиваль будет нас двигать к развитию культурной жизни нашего города. В списке российских кинофестивалей, которые пополняют культурный календарь года, «Горький fest» уверенно поднимается к верхней строчке топа, и это тоже соответствует амбициям Нижнего Новгорода и тем планам, которые мы изначально намечали по развитию кинематографии и культуры в целом».
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Артем Торопов
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