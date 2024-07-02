Пена дней. История о том, как «НН.Собака.ru» на «Горький крафт» ходила

На второй день к нам с фотографом (особенно к фотографу) пришел инсайт, какого не ждали: на фесте можно и не пить. Поэтому не без допусилий было принято почти коллегиальное решение отправиться на йогу, которая, правда, тоже оказалась крафтовой. Ничего не поделать, правила не нами писаны, встаем в позу собаки со стаканом в руке, а после все дружно чокаемся.