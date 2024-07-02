Пена дней. История о том, как «НН.Собака.ru» на «Горький крафт» ходила

Два дня, 300 (!) видов крафта (с клубникой и бисквитным печеньем, среди прочего) от 60 без малого пивоварен со всей страны. Слушали Нейромонаха Феофана, «Биртмана», Антоху МС, поучительные лекции о культуре пития, а иногда и прямые инструкции по теме. Продегустировали оба дня феста – отдувался преимущественно фотограф, поэтому кадры завалены ровно настолько, чтобы передать динамичность мероприятия.
День 1
Прямо на входе вручали стакан, разъясняя, что в этом году все пенное – безлимитное, а не как в прошлом – по жетонам. Сообщение помогло нам немедленно сориентироваться, и вот уже эмпирически изучены сорта с клубникой, бисквитным печеньем и кислой гуавой.
Всегда чувствовали, что по части сидроделия есть у нас некоторые пробелы – отправились восполнять. На первой лекции нам рассказали, что для получения 10 тонн хорошего сидра необходимо 20 тонн отборных яблок. А чтобы поутру не было сожалений о насыщенно проведенном вечере, нужно покупать яблочный напиток с надписью на этикетке «сок прямого отжима». Из второго выступления, с подзаголовком «стендап», выяснили, что человек так невероятно развился благодаря тяге, но не к труду, а к выпивке. Клубничное внутри утвердительно вторило.
Идем осмыслять услышанное под оскорбительные, но правдивые композиции ретроансамбля «Биртман» и разгульный драм-н-бейс Нейромонаха Феофана
День 2
На второй день к нам с фотографом (особенно к фотографу) пришел инсайт, какого не ждали: на фесте можно и не пить. Поэтому не без допусилий было принято почти коллегиальное решение отправиться на йогу, которая, правда, тоже оказалась крафтовой. Ничего не поделать, правила не нами писаны, встаем в позу собаки со стаканом в руке, а после все дружно чокаемся.
Чуть разомлев от неожиданного ЗОЖа, аккуратно двигаемся к лекторию. Сегодня – про увлекательный мир дрожжей!
Вооружившись знаниями, идем провожать июнь и завершать фестиваль под дерзкий и дерзящий дэнс-поп от «Моя Мишель» и впитывать вайб «Пикника «Афиши» года эдак 2019 года на выступлении кайфового Антохи МС.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Анастасия Волкова
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