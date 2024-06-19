Премия «ТОП 50» «НН.Собака.ru» — 2024»: хроника самого знаменитого события

Много красивых людей в красивом месте. Где еще ученому-химику обсудить последние фэшн-тренды с фермером, инвестору поделиться планами на лето с организатором вечеринок, поэту поговорить о высокой гастрономии с айтишником. «ТОП 50» — и для этого тоже. Чтобы город знал своих героев, и чтобы герои города знали друг друга.