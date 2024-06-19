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Репортажи

Премия «ТОП 50» «НН.Собака.ru» — 2024»: хроника самого знаменитого события

17 июня. Стрелка. Пакгаузы... Ну, вы знаете. «НН.Собака.ru» в одиннадцатый раз наградила 50 самых-самых художников, актеров, бизнесменов, литераторов, ученых, шоумейкеров Нижнего. И это было масштабно красиво. Показываем!

Арина, Екатерина и Петр Никитины

Арина, Екатерина и Петр Никитины

Катерина Смирнова
Мария Атяпшева

Катерина Смирнова

Яна Милорадовская

Яна Милорадовская 

Алена Зобова

Алена Зобова

Анастасия Красильникова, Наталья Маянская, Илона Лапшина, Инна Черткова, Татьяна Бушуева

Анастасия Красильникова, Наталья Маянская, Илона Лапшина, Инна Черткова, Татьяна Бушуева

Ксения Гощицкая

Ксения Гощицкая

Мария Элькина

Мария Элькина

Евгений Домницкий

Евгений Домницкий 

Ирина Правдина и Николай Ходов

Ирина Правдина и Николай Ходов

Николай Худошин

Николай Худошин

Андрей Рыбинский и Алла Андреева

Андрей Рыбинский и Алла Андреева

Денис Румянцев и Ника Вигель

Денис Румянцев и Ника Вигель

Илья Спиченков

Илья Спиченков

По тысячам сторис, рилсов, постов судим, что для города премия стала большим событием. Мы отметили достижения наших героев в 10 номинациях: «Кино и театр», «Искусство», «Литература», «Бизнес», «Спорт», «Наука и технологии», «Мода», «Городская среда», «Музыка и шоу», «Социальная сфера». 

Даня Никитин, Илья Шутихин, Макс Буяков, Антон Бардин, Александр Красов

Даня Никитин, Илья Шутихин, Макс Буяков, Антон Бардин, Александр Красов

Артем Торопов, Юлия Зудилина, Алена Зобова

Артем Торопов, Юлия Зудилина, Алена Зобова

Екатерина Крюнас

Екатерина Крюнас

Наталья Малиновская

Наталья Малиновская

Дима Казах

Дима Казах

Кристина Турутина, Заглумонина Татьяна, Валентина Илюнина

Кристина Турутина, Заглумонина Татьяна, Валентина Илюнина

Ирина Зрячева

Ирина Зрячева

Алла Кроль

Алла Кроль

Валери Лакруа

Валери Лакруа

Инна Белякова и Юлия Медведева

Инна Белякова и Юлия Медведева

Любовь Сачкова и Марина Путанова

Любовь Сачкова и Марина Путанова

Это наш способ выразить признание людям, которые совершают прорывные открытия, помогают тем, кому нужна помощь, изобретают, создают, вдохновляют и просто делают Нижний движовым, городом, в который хочется приехать и переехать. Это признание, но и возможность признаться — в искреннем восхищении нашими лауреатами. 

Илона Лапшина и Ольга Рыкунова

Илона Лапшина и Ольга Рыкунова

Оксана Михеева и Екатерина Никитина

Оксана Михеева и Екатерина Никитина

Никита Лаврентьев

Никита Лаврентьев

Дарья Василькова

Дарья Василькова

Полина Черноталова и Антон Бардин

Полина Черноталова и Антон Бардин

Дмитрий и Екатерина Ковалевы

Дмитрий и Екатерина Ковалевы

Юлия Зудилина и Ольга Каменская

Юлия Зудилина и Ольга Каменская

Никита и Мария Галкины

Никита и Мария Галкины

Мария Мужжухина

Мария Мужжухина

Александр Соловьев и Сусанна Гордлеева

Александр Соловьев и Сусанна Гордлеева

Оксана Дубкова

Оксана Дубкова

Нина Седова, Алла Савина, Мария Калина

Нина Седова, Алла Савина, Мария Калина

Ольга Погосян и Артур Кытманов

Ольга Погосян и Артур Кытманов

Много красивых людей в красивом месте. Где еще ученому-химику обсудить последние фэшн-тренды с фермером, инвестору поделиться планами на лето с организатором вечеринок, поэту поговорить о высокой гастрономии с айтишником. «ТОП 50»  — и для этого тоже. Чтобы город знал своих героев, и чтобы герои города знали друг друга.  

Яна Милорадовская и Татьяна Виноградова

Яна Милорадовская и Татьяна Виноградова

Дмитрий Володин и Елена Маргулец

Дмитрий Володин и Елена Маргулец

Дарья Белянина

Дарья Белянина

Елена Секретарева и Инна Колина

Елена Секретарева и Инна Колина

Наталия Денисова и Ирина Зрячева

Наталия Денисова и Ирина Зрячева

Андрей и Наталья Золотаревы

Андрей и Наталья Золотаревы

Дарья Колосова

Дарья Колосова

Алина Ретюхина

Алина Ретюхина 

Анастасия Андреянова

Анастасия Андреянова

Анна Абросимова

Анна Абросимова 

Настя Копейкина и Юрий Филиппов

Настя Копейкина и Юрий Филиппов

Яна Аверьянова и Ольга Рыкунова

Яна Аверьянова и Ольга Рыкунова 

Фото: Елизавета Медунецкая 

«НН.Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:

Генерального партнера — клинику «САДКО»

Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»

Официального партнера — VOYAH Автолига

Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»

Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»

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