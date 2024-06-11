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Репортажи

«Куда направлен свет»: в нижегородском салоне бренда Fandeco дизайнеры и архитекторы обсудили тренды освещения

6 июня салон Fandeco собрал профессионалов Нижнего, которым интересны новинки в сфере светодизайна. Практикующий дизайнер и известный интерьерный блогер Алексей Верховод поделился своим опытом применения продукции из ассортимента Fandeco (а это сегодня — 171 мировой бренд и 84 000 светильников!), а эксперт компании Fandeco Александр Макарычев рассказал о последних новинках моделей функционального освещения.

Алексей Верховод

Алексей Верховод

Ирина Понамарева и Юлия Майорова

Ирина Понамарева и Юлия Майорова

Мария Филатова

Мария Филатова

Инна Ушакова и Юлия Волкова

Инна Ушакова и Юлия Волкова

Наталья Косякина

Наталья Косякина

Екатерина Козырева

Екатерина Козырева

Технические особенности, тренды комплектации освещения в современных дизайн-проектах, новинки трекинговых систем обсудили не только на семинаре, но и после — в неформальном общении во время фуршета. А самые удачливые не ушли без подарков: событие завершилось розыгрышем фирменных призов среди слушателей.

Полина Кравчук

Полина Кравчук

Евгения Костюк

Евгения Костюк

Мария Пугина

Мария Пугина

Елена Власюк, Светлана Путинцева, Наталья Красиловская

Елена Власюк, Светлана Путинцева, Наталья Красиловская

Семинар, выступление Александра Макарычева

Семинар, выступление Александра Макарычева

Семинар, выступление Алексея Верховода

Семинар, выступление Алексея Верховода

Мультибрендовый салон света Fandeco напоминает, что светильники, а также комплектующие и электротовары удобно выбирать не только в коворкинг-зоне салона на Алексеевской, 8/15 (менеджеры помогут сразу сделать расчет проекта!), но и на сайте интернет-магазина fandeco.ru.

Екатерина Прокунина

Екатерина Прокунина

Владимир Косякин и Яна Троян

Владимир Косякин и Яна Троян

Ирина Малыгина

Ирина Малыгина

Мария Победоносцева

Мария Победоносцева

Екатерина Козырева, Светлана Антипова, Юлия Куликова

Екатерина Козырева, Светлана Антипова, Юлия Куликова

Марина Батищева

Марина Батищева

ул. Алексеевская 8/15
Тел. +7 (906) 765-17-42
ул. Гордеевская 7А
ТЦ Мебельный Базар
Тел. +7 (903) 204-87-09

www.fandeco.ru

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ИП Путинцева Светлана Андреева, ОГРНИП 319527500126294
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Текст: Валентина Переведенцева
Фото: предоставлены салоном Fandeco

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