«Куда направлен свет»: в нижегородском салоне бренда Fandeco дизайнеры и архитекторы обсудили тренды освещения

Технические особенности, тренды комплектации освещения в современных дизайн-проектах, новинки трекинговых систем обсудили не только на семинаре, но и после — в неформальном общении во время фуршета. А самые удачливые не ушли без подарков: событие завершилось розыгрышем фирменных призов среди слушателей.