«Куда направлен свет»: в нижегородском салоне бренда Fandeco дизайнеры и архитекторы обсудили тренды освещения

6 июня салон Fandeco собрал профессионалов Нижнего, которым интересны новинки в сфере светодизайна. Практикующий дизайнер и известный интерьерный блогер Алексей Верховод поделился своим опытом применения продукции из ассортимента Fandeco (а это сегодня — 171 мировой бренд и 84 000 светильников!), а эксперт компании Fandeco Александр Макарычев рассказал о последних новинках моделей функционального освещения.
Технические особенности, тренды комплектации освещения в современных дизайн-проектах, новинки трекинговых систем обсудили не только на семинаре, но и после — в неформальном общении во время фуршета. А самые удачливые не ушли без подарков: событие завершилось розыгрышем фирменных призов среди слушателей.
Мультибрендовый салон света Fandeco напоминает, что светильники, а также комплектующие и электротовары удобно выбирать не только в коворкинг-зоне салона на Алексеевской, 8/15 (менеджеры помогут сразу сделать расчет проекта!), но и на сайте интернет-магазина fandeco.ru.
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ТЦ Мебельный Базар
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Текст: Валентина Переведенцева
Фото: предоставлены салоном Fandeco
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