Шефский дуэт в Yale

Дмитрий Голенин, шеф-повар ресторана Sage: «Честно, мы приедем в Нижний еще, но уже не на работу, а как гости, потому что город невероятно красивый. У меня на карандаше много мест, но попал, пока что только в «Министерство Завтраков». Ребята молодцы, сделали очень клевое место с вкусными и качественными блюдами. Сейчас там работает Константин Кленков, это бывший сотрудник Sage. Горжусь, что от меня уходят ребята на шефские и су-шефские позиции, и я рад, что смог воспитать и оставить частичку себя в человеке».