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Шефский дуэт в Yale

Тут не только классику и современность отечественной гастрономии, но и столичные специалитеты с региональными объединяют. Шеф московского Sage Дмитрий Голенин с шефом Yale Дмитрием Дмитриенко на одной кухне, а значит в пору ждать гребешка с топинамбуром и импортированный из столицы тартар, омываемые аргентинским и французским. Показываем, как это было. 

Михаил Маркевич и Дмитрий Голенин

Михаил Маркевич и Дмитрий Голенин

Дмитрий Дмитриенко

Дмитрий Дмитриенко

Катерина Смирнова

Катерина Смирнова

Юлия Новожилова и Ольга Жильцова

Юлия Новожилова и Ольга Жильцова

Иван Хвалев и Никита Рыбин

Иван Хвалев и Никита Рыбин

Дмитрий и Ирина Голенины

Дмитрий и Ирина Голенины

Нина Седова и Мария Калина

Нина Седова и Мария Калина

Ксения Сайгак

Ксения Сайгак

Сергей и Светлана Костины, Анна и Дмитрий Лебедевы

Сергей и Светлана Костины, Анна и Дмитрий Лебедевы

Евгения Лебединская и Альфия Лоханина

Евгения Лебединская и Альфия Лоханина

Андрей и Ольга Юрьевы

Андрей и Ольга Юрьевы

Ирина Голенина с сыном Егором

Ирина Голенина с сыном Егором

Регина Дмитриенко, Ольга и Дмитрий Степачевы, Юлия Лущ

Регина Дмитриенко, Ольга и Дмитрий Степачевы, Юлия Лущ

Дмитрий Голенин, шеф-повар ресторана Sage: «Я посоветовался с Дмитрием, посмотрел концепцию ресторана и сделал приближенную гастрономическую историю к Yale. Из Sage я привез тартар из говядины, а гребешок с топинамбуром и десерт с ферментированной гречей были приготовлены специально для сегодняшнего ужина».

Дмитрий Голенин, шеф-повар ресторана Sage: «Честно, мы приедем в Нижний еще, но уже не на работу, а как гости, потому что город невероятно красивый. У меня на карандаше много мест, но попал, пока что только в «Министерство Завтраков». Ребята молодцы, сделали очень клевое место с вкусными и качественными блюдами. Сейчас там работает Константин Кленков, это бывший сотрудник Sage. Горжусь, что от меня уходят ребята на шефские и су-шефские позиции, и я рад, что смог воспитать и оставить частичку себя в человеке».

Текст: Тимофей Макаров
Фото: Михаил Костюнин

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