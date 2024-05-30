Шефский дуэт в Yale

Тут не только классику и современность отечественной гастрономии, но и столичные специалитеты с региональными объединяют. Шеф московского Sage Дмитрий Голенин с шефом Yale Дмитрием Дмитриенко на одной кухне, а значит в пору ждать гребешка с топинамбуром и импортированный из столицы тартар, омываемые аргентинским и французским. Показываем, как это было.
Михаил Маркевич и Дмитрий Голенин
Дмитрий Дмитриенко
Катерина Смирнова
Юлия Новожилова и Ольга Жильцова
Иван Хвалев и Никита Рыбин
Дмитрий и Ирина Голенины
Нина Седова и Мария Калина
Ксения Сайгак
Сергей и Светлана Костины, Анна и Дмитрий Лебедевы
Евгения Лебединская и Альфия Лоханина
Андрей и Ольга Юрьевы
Ирина Голенина с сыном Егором
Регина Дмитриенко, Ольга и Дмитрий Степачевы, Юлия Лущ
Дмитрий Голенин, шеф-повар ресторана Sage: «Я посоветовался с Дмитрием, посмотрел концепцию ресторана и сделал приближенную гастрономическую историю к Yale. Из Sage я привез тартар из говядины, а гребешок с топинамбуром и десерт с ферментированной гречей были приготовлены специально для сегодняшнего ужина».
Дмитрий Голенин, шеф-повар ресторана Sage: «Честно, мы приедем в Нижний еще, но уже не на работу, а как гости, потому что город невероятно красивый. У меня на карандаше много мест, но попал, пока что только в «Министерство Завтраков». Ребята молодцы, сделали очень клевое место с вкусными и качественными блюдами. Сейчас там работает Константин Кленков, это бывший сотрудник Sage. Горжусь, что от меня уходят ребята на шефские и су-шефские позиции, и я рад, что смог воспитать и оставить частичку себя в человеке».
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Михаил Костюнин
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