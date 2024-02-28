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Репортажи

Премия «Нижний будущего — 2024»: светская хроника, часть I

Урбанисты, девелоперы, краеведы, искусствоведы, кураторы, художники, архитекторы, дизайнеры, политики, бизнесмены, блогеры... «НН.Собака.ru» снова собрала весь свет города в одном месте. Множество красивых, успешных, прогрессивных людей на премии «Нижний будущего» — ищите себя среди них в первой части светской хроники. 

Дамир Хафизов, Ирина Морозова, Оксана Штейн, Сергей Морозов

Дамир Хафизов, Ирина Морозова, Оксана Штейн, Сергей Морозов

Ирина Морозова, Сергей Яковлев, Оксана Штейн, Дарья Шорина, Марина Ракова

Ирина Морозова, Сергей Яковлев, Оксана Штейн, Дарья Шорина, Марина Ракова

Илона Лапшина

Илона Лапшина

Катерина Смирнова

Катерина Смирнова

Алена Зобова и Мария Гончарова

Алена Зобова и Мария Гончарова

Мария Чернова, Наталья Михайлова

Мария Чернова, Наталья Михайлова

Михаил Маркевич, Дарья Шорина, Марк Борблик

Михаил Маркевич, Дарья Шорина, Марк Борблик

Дарья Виноградова, Анастасия Иванова, Марина Ракова, Светлана Степанцова, Мария Донцова, Оксана Крупина

Дарья Виноградова, Анастасия Иванова, Марина Ракова, Светлана Степанцова, Мария Донцова, Оксана Крупина

Рустам Коренченко и Максим Каплун

Рустам Коренченко и Максим Каплун

Дарья Василькова

Дарья Василькова

Юлия и Андрей Тубольцевы

Юлия и Андрей Тубольцевы

Юлия Ремезкова, Александра Федорова

Юлия Ремезкова, Александра Федорова

Александр Котюсов и Дарья Каплун

Александр Котюсов и Дарья Каплун

Наталья Медникова, Ильнар Шириезданов, Анастасия Миронычева

Наталья Медникова, Ильнар Шириезданов, Анастасия Миронычева

Анна Муравина, Алексей Елисеев

Анна Муравина, Алексей Елисеев

Дарья Каплун

Дарья Каплун

Мария Богданова и Ксения Федосеева-Царицынская

Мария Богданова и Ксения Федосеева-Царицынская

Татьяна Виноградова

Татьяна Виноградова

Анна Глагольева

Анна Глагольева

Алексей Трифонов

Алексей Трифонов

Екатерина Константинова, Даниил Созинов

Екатерина Константинова, Даниил Созинов

Елизавета Быдреевская

Елизавета Быдреевская

Дарья Кульбакина, Инна Дятлова

Дарья Кульбакина, Инна Дятлова

Алла Савина, Екатерина Ехтарян

Алла Савина, Екатерина Ехтарян

Татьяна Евстифеева, Андрей Черницын

Татьяна Евстифеева, Андрей Черницын

Алла Савина, Мария Калина, Екатерина Гордова

Алла Савина, Мария Калина, Екатерина Гордова

Мила Косарева и Юлия Тубольцева

Мила Косарева и Юлия Тубольцева

Наталья Моисеенко, Павел Саватеев, Марина Ракова

Наталья Моисеенко, Павел Саватеев, Марина Ракова

Людмила Макарова, Екатерина Ферапонтова

Людмила Макарова, Екатерина Ферапонтова

Владимир Голанов, Яна Ветлужских

Владимир Голанов, Яна Ветлужских

27 февраля мы вручали серебряные статуэтки тем, кто делает наш город заметнее на мировой арене. Их имена уже известны, можете изучить подробнее здесь

Катерина Смирнова, Илона Лапшина

Катерина Смирнова, Илона Лапшина

Михаил Стацюк, Дарья Василькова, Александра Федорова

Михаил Стацюк, Дарья Василькова, Александра Федорова

Мария Батусова и Андрей Тубольцев

Мария Батусова и Андрей Тубольцев

Юлия Зудилина, Мария Чернова, Илона Лапшина

Юлия Зудилина, Мария Чернова, Илона Лапшина

Дарья Колосова, Олег Каплан, Юлия Анисимова, Мария Пушкова

Дарья Колосова, Олег Каплан, Юлия Анисимова, Мария Пушкова

Яна Аверьянова и Ольга Рыкунова

Яна Аверьянова и Ольга Рыкунова

Мария Мужжухина

Мария Мужжухина

Ольга Тарасова-Сурдина

Ольга Тарасова-Сурдина

Ксения Федосеева-Царицынская

Ксения Федосеева-Царицынская

Анастасия Куклина, Виктория Булатова

Анастасия Куклина, Виктория Булатова

Сергей Шемарулин

Сергей Шемарулин

Екатерина Суякова, Валерий Черепенников, Евгения Ламинцева, Сергей Тираспольский

Екатерина Суякова, Валерий Черепенников, Евгения Ламинцева, Сергей Тираспольский 

Александр Казарин, Анна Гельфонд, Дмитрий Щеголев, Светлана Лихачева

Александр Казарин, Анна Гельфонд, Дмитрий Щеголев, Светлана Лихачева

Ольга Каменская

Ольга Каменская

Юлия Куванова

Юлия Куванова

Валери Лакруа

Валери Лакруа

Елена Егорова-Кириллова и Ирина Алешина

Елена Егорова-Кириллова и Ирина Алешина

Александра Левада и Роман Соловьев

Александра Левада и Роман Соловьев

Мария Торопкина

Мария Торопкина

Екатерина Мешалкина, Юлия Самарина

Екатерина Мешалкина, Юлия Самарина

Александр и Ольга Ивасенко

Александр и Ольга Ивасенко

Ольга Рыкунова

Ольга Рыкунова

Владислав Старков

Владислав Старков

Кристина Трубицына

Кристина Трубицына

Дарья Виноградова, Михаил Иванов, Мария Донцова

Дарья Виноградова, Михаил Иванов, Мария Донцова

Валентина Илюнина, Татьяна Заглумонина, Мария Фетисова, Екатерина Круглова

Валентина Илюнина, Татьяна Заглумонина, Мария Фетисова, Екатерина Круглова

Наталья и Алексей Ершовы, Екатерина Ехтарян

Наталья и Алексей Ершовы, Екатерина Ехтарян

Ольга Киселева, Елена Кунилова

Ольга Киселева, Елена Кунилова

Евгения Гутова, Мария Галкина, Никита Галкин

Евгения Гутова, Мария Галкина, Никита Галкин

Екатерина Тараторкина, Наталья Градобоева

Екатерина Тараторкина, Наталья Градобоева

«НН.Собака.ru» благодарит партнеров премии «Нижний будущего»

Генеральный спонсор: ресторан футуристичной кухни «Лаборатория Вкуса»

Главный ивент-партнер: агентство «РЕЙТИНГ»

Официальные партнеры: стоматологическая клиника BE HAPPY, федеральный девелопер GLORAX, федерация фиджитал-спорта, круглогодичный горнолыжный комплекс «ВОЛЖСКИЙ», интерьерный салон NESTHOME, официальный дилер EXEED компания «ЭКСПОКАР»

Партнеры образовательного дня: Concept store «Юнион», компания Academy двери и перегородки, компания «АПТОН ИНВЕСТ», компания «ГранСистемс», белорусская мебель «ЗОВ»

Информационные партнеры: радио «Бизнес ФМ» и компания «Прайм»

Фото: Мария Атяпшева, Станислав Махалов

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