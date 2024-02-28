Премия «Нижний будущего — 2024»: светская хроника, часть I

Урбанисты, девелоперы, краеведы, искусствоведы, кураторы, художники, архитекторы, дизайнеры, политики, бизнесмены, блогеры... «НН.Собака.ru» снова собрала весь свет города в одном месте. Множество красивых, успешных, прогрессивных людей на премии «Нижний будущего» — ищите себя среди них в первой части светской хроники.
Дамир Хафизов, Ирина Морозова, Оксана Штейн, Сергей Морозов
Ирина Морозова, Сергей Яковлев, Оксана Штейн, Дарья Шорина, Марина Ракова
Илона Лапшина
Катерина Смирнова
Алена Зобова и Мария Гончарова
Мария Чернова, Наталья Михайлова
Михаил Маркевич, Дарья Шорина, Марк Борблик
Дарья Виноградова, Анастасия Иванова, Марина Ракова, Светлана Степанцова, Мария Донцова, Оксана Крупина
Рустам Коренченко и Максим Каплун
Дарья Василькова
Юлия и Андрей Тубольцевы
Юлия Ремезкова, Александра Федорова
Александр Котюсов и Дарья Каплун
Наталья Медникова, Ильнар Шириезданов, Анастасия Миронычева
Анна Муравина, Алексей Елисеев
Дарья Каплун
Мария Богданова и Ксения Федосеева-Царицынская
Татьяна Виноградова
Анна Глагольева
Алексей Трифонов
Екатерина Константинова, Даниил Созинов
Елизавета Быдреевская
Дарья Кульбакина, Инна Дятлова
Алла Савина, Екатерина Ехтарян
Татьяна Евстифеева, Андрей Черницын
Алла Савина, Мария Калина, Екатерина Гордова
Мила Косарева и Юлия Тубольцева
Наталья Моисеенко, Павел Саватеев, Марина Ракова
Людмила Макарова, Екатерина Ферапонтова
Владимир Голанов, Яна Ветлужских
27 февраля мы вручали серебряные статуэтки тем, кто делает наш город заметнее на мировой арене. Их имена уже известны, можете изучить подробнее здесь.
Катерина Смирнова, Илона Лапшина
Михаил Стацюк, Дарья Василькова, Александра Федорова
Мария Батусова и Андрей Тубольцев
Юлия Зудилина, Мария Чернова, Илона Лапшина
Дарья Колосова, Олег Каплан, Юлия Анисимова, Мария Пушкова
Яна Аверьянова и Ольга Рыкунова
Мария Мужжухина
Ольга Тарасова-Сурдина
Ксения Федосеева-Царицынская
Анастасия Куклина, Виктория Булатова
Сергей Шемарулин
Екатерина Суякова, Валерий Черепенников, Евгения Ламинцева, Сергей Тираспольский
Александр Казарин, Анна Гельфонд, Дмитрий Щеголев, Светлана Лихачева
Ольга Каменская
Юлия Куванова
Валери Лакруа
Елена Егорова-Кириллова и Ирина Алешина
Александра Левада и Роман Соловьев
Мария Торопкина
Екатерина Мешалкина, Юлия Самарина
Александр и Ольга Ивасенко
Ольга Рыкунова
Владислав Старков
Кристина Трубицына
Дарья Виноградова, Михаил Иванов, Мария Донцова
Валентина Илюнина, Татьяна Заглумонина, Мария Фетисова, Екатерина Круглова
Наталья и Алексей Ершовы, Екатерина Ехтарян
Ольга Киселева, Елена Кунилова
Евгения Гутова, Мария Галкина, Никита Галкин
Екатерина Тараторкина, Наталья Градобоева
«НН.Собака.ru» благодарит партнеров премии «Нижний будущего»
Генеральный спонсор: ресторан футуристичной кухни «Лаборатория Вкуса»
Главный ивент-партнер: агентство «РЕЙТИНГ»
Официальные партнеры: стоматологическая клиника BE HAPPY, федеральный девелопер GLORAX, федерация фиджитал-спорта, круглогодичный горнолыжный комплекс «ВОЛЖСКИЙ», интерьерный салон NESTHOME, официальный дилер EXEED компания «ЭКСПОКАР»
Партнеры образовательного дня: Concept store «Юнион», компания Academy двери и перегородки, компания «АПТОН ИНВЕСТ», компания «ГранСистемс», белорусская мебель «ЗОВ»
Информационные партнеры: радио «Бизнес ФМ» и компания «Прайм»
Фото: Мария Атяпшева, Станислав Махалов
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