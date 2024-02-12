«Трасса – шикарная, жесткая и скоростная»: крупнейшая массовая гонка «Лыжня России-2024» в Нижнем

10 февраля по ощущениям весь лыжный Нижний был на поляне возле «Окского берега». Ну и мы, конечно, навострили туда свои лыжи. В программе снежного первенства было заявлено шесть стартов, в том числе: детский и семейный, корпоративный забег ГТО и традиционные массовые гонки на 5 и 10 километров. Впечатления и фото участников – в нашем репортаже.
Никита Архипов, победитель забега на дистанции 10 км: «Четыре года участвую в таких мероприятиях и сегодня одержал свою первую победу. Все труды и тренировки были не зря. Праздник удался на славу».
Кирилл Комлев, победитель забега на дистанции 5 км: «Трасса — шикарная, жесткая и скоростная. Так получилось, что я бежал вместе с мужиками, которые стартовали на 10 километров, они всю дорогу подгоняли меня. Это не первая моя победа в этом сезоне и как-то в рутину уже входит».
Алена Голубева, участница «Лыжни России»: «Мне так понравилось! Я не ожидала от себя, что побегу 10 километров. Еще такая дилемма была: на повороте думала, что пройду только пять километров, но открылось второе дыхание – и махнула на второй круг. Чувствую себя героем».
Ольга и Анна Сибилевы, участницы «Лыжни России»: «Вместе с дочерью пробежали 5 километров. Очень все понравилось, отличная трасса».
Михаил Бетретдинов, участник «Лыжни России»: «Мне 71 год, и планирую пробежать 10 километров. Я регулярно катаюсь зимой, поэтому мне не тяжело. Я любитель лыжного спорта. Со школьной скамьи катаюсь, но с перерывами».
В этом году «Лыжня России» поставила рекорд по числу участников. Старейший в стране масс-старт собрал около 500 тысяч спортсменов-любителей. Это крупнейший показатель за всю 42-летнюю историю соревнования.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Анастасия Волкова
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