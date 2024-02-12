«Трасса – шикарная, жесткая и скоростная»: крупнейшая массовая гонка «Лыжня России-2024» в Нижнем

10 февраля по ощущениям весь лыжный Нижний был на поляне возле «Окского берега». Ну и мы, конечно, навострили туда свои лыжи. В программе снежного первенства было заявлено шесть стартов, в том числе: детский и семейный, корпоративный забег ГТО и традиционные массовые гонки на 5 и 10 километров. Впечатления и фото участников – в нашем репортаже.