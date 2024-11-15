Гламурная шоу-вечеринка «Новый Уровень»: 13 декабря в «Особняке 1857»

Собираем роскошный образ (шелка и смокинги – однозначное «да») и планируем фееричное появление на предновогодней тематической вечеринке «Новый уровень».
Чувственные музыкальные сеты, иммерсивные перформансы, сразу несколько локаций для вдохновения и общения, включая комнату ощущений «С закрытыми глазами» и комнату предсказаний, где астролог расскажет, что приготовил наступающий год. Здесь ждут тех, кто открыт к новым знакомствам и впечатлениям!
В программе:
- игровые браслеты с обозначением статуса по желанию (белый – для романтических знакомств, черный – для дружеского общения);
- чувственные и ультрамодные сеты от ведущих диджеев и световое шоу;
- тематические фотозоны, фотографы, видеограф, безлимитная фотобудка;
- выставка-продажа картин;
- персонажи и актеры;
- маркет – для тех, кто захочет дополнить свой образ чем-то особенным;
- арт-зона с визажистами;
- лофт-бар, вип-зона.
Лайн-ап:
- 19.00 – 20.00 – Djony Yoga (CПб)
- 20.00 – 21.00 – Kardashin (НН)
- 21.00 – 22.00 – Kapchiz (НН)
- 22.00 – 00.00 – DIBIDABO (Мск)
- 00.00 – 01.00 – JOY@ (НН)
Когда: 13 декабря, в 19.00
Где: Особняк 1857, Красная Слобода, 9
Текст: Карина Весновская
Фото: предоставлено организаторами
РЕКЛАМА
ИП Васильева Ирина Ивановна, ИНН 525807353306
Erid: 2VfnxwqrfEG
Комментарии (0)