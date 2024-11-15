Гламурная шоу-вечеринка «Новый Уровень»: 13 декабря в «Особняке 1857»

Собираем роскошный образ (шелка и смокинги – однозначное «да») и планируем фееричное появление на предновогодней тематической вечеринке «Новый уровень».

Чувственные музыкальные сеты, иммерсивные перформансы, сразу несколько локаций для вдохновения и общения, включая комнату ощущений «С закрытыми глазами» и комнату предсказаний, где астролог расскажет, что приготовил наступающий год. Здесь ждут тех, кто открыт к новым знакомствам и впечатлениям!