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Ночная жизнь

Гламурная шоу-вечеринка «Новый Уровень»: 13 декабря в «Особняке 1857»

Собираем роскошный образ (шелка и смокинги – однозначное «да») и планируем фееричное появление на предновогодней тематической вечеринке «Новый уровень».

Чувственные музыкальные сеты, иммерсивные перформансы, сразу несколько локаций для вдохновения и общения, включая комнату ощущений «С закрытыми глазами» и комнату предсказаний, где астролог расскажет, что приготовил наступающий год. Здесь ждут тех, кто открыт к новым знакомствам и впечатлениям!

В программе:

  • игровые браслеты с обозначением статуса по желанию (белый – для романтических знакомств, черный – для дружеского общения);
  • чувственные и ультрамодные сеты от ведущих диджеев и световое шоу;
  • тематические фотозоны, фотографы, видеограф, безлимитная фотобудка;
  • выставка-продажа картин;
  • персонажи и актеры;
  • маркет – для тех, кто захочет дополнить свой образ чем-то особенным;
  • арт-зона с визажистами;
  • лофт-бар, вип-зона.

Лайн-ап:

  • 19.00 – 20.00 – Djony Yoga (CПб)
  • 20.00 – 21.00 – Kardashin (НН)
  • 21.00 – 22.00 – Kapchiz (НН)
  • 22.00 – 00.00 – DIBIDABO (Мск)
  • 00.00 – 01.00 – JOY@ (НН)

Когда: 13 декабря, в 19.00
Где: Особняк 1857, Красная Слобода, 9

Сайт

ТГ

Текст: Карина Весновская
Фото: предоставлено организаторами

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ИП Васильева Ирина Ивановна, ИНН 525807353306
Erid: 2VfnxwqrfEG

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