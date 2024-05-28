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Путешествия

100+ Бемби, четыре крыши, криминальная ярмарка, Покрас Лампас: экскурсионные маршруты от «НН.Собака.ru»

Изучаем режим дня пятнистых оленей, смотрим свысока на фирменный закат, требуем «долива» после асаны, культурно бежим, художественно переосмысляем заброшенность.  

Страна оленья

Едем с блогером и гидом Валерией Чернигиной (@znatoknn) к егерю (!) и пятнистым оленям (!!), их тут более 100 (!!!) в вольере на 74 гектара. В экскурсию включен трансфер, корм для животных и презент. На следующий день вам придет ссылка, по которой вы отыщете ваши фото с новыми парнокопытными приятелями. 1 июня – последняя экскурсия, так как в начале лета случается оленье пополнение, и им, как понимаете, будет не до нас. Посадка в автобус ранняя, с 7:00, чтобы не помешать завтраку принимающей стороны.  

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На крышу!

У Валерии Чернигиной не только олени в друзьях, есть и люди, способные обеспечить доступ на лучшие крыши нашего города. Подняться над заботами хотя бы на полтора-два часа? Вариант имеется! Тур по четырем крышам Рождественской с просмотром «столичного» заката. По завершении – фото и бонус.

18+

Криминальная ярмарка

Темная сторона Нижегородской ярмарки, где сколачивали капиталы и околачивались проходимцы, проигрывали состояния и устраивали кутежи, знаменитые на всю Россию, дамы были изрядно доступны, а ямайский ром – ярославского разлива. О грабежах, разбоях, неистовых возлияниях и шулерских аферах рассказывает гид на «пять звездочек» так, будто сам во всем этом участвовал.

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Есть дело

Гастроэкскурсия и еще одно заочное рандеву с криминалитетом прошлых лет. Вместе с гидом Марией Приказчиковой исследуем Кожевенную и ее выдающееся злачное наследие, разбирая попутно жаргон нижегородского «дна». Чтобы уравновесить – дегустационный променад по главной ресторанной улице города (ну, Рождественской, в смысле), где в XIX веке трапезничали наиболее тугие кошельки империи.

18+

На старт! Внимание! Ма-аш!

Продолжаем изучать город с Марией Приказчиковой, но уже на бегу, то есть в формате беговой экскурсии по центру города. Бежим через Верхне-Волжскую набережную и кремль к Започаинью. Каждые 5–10 минут останавливаемся и внимаем экскурсоводу. Темп – умеренный, отставших не будет. Не забудьте взять бутылку воды, чтобы утолять жажду новых знаний о Нижнем с комфортом. Кстати, можно договориться об индивидуальной экскурсии.

Еще по одной... асане

После пробежки рекомендуют растяжку. Все удачно складывается, ресторан «Пивзавод» как раз устраивает пенную йогу. Прямо в зале заведения проходит групповая тренировка под наблюдением тренера и с доливом, после отстоя пены. После часа такой йоги мокши, может быть, и не достигнете, но энергетические центры точно взбодрите. Да, схлынет пена дней!

Записывают по телефону 282 82 81
Зеленский съезд, 10

18+

Прекрасный старый дом

«Портал в квартал» – и детская, и взрослая экскурсия скрипучих лестниц, таинственных чердаков и загадочных сундуков (с сокровищами? само собой!). Квест по историческому дому с перемещением на полтора столетия в прошлое. Учимся писать пером и чернилами, изучаем устройство керосиновой лампы. Приключения, как и положено в приличных домах, завершатся уютным чаепитием со сладостями.

Квартал церкви Трех Святителей

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Дела сердечные Горького, и не только

Добавьте в планы: узнать, о чем Максим Горький вел переписку с женой (если и в «телеге», то в другой). Секретничаем о «Делах сердечных» с Анастасией Андреевой – первым гидом в Нижегородской области с государственной аттестацией. Как знакомились, куда ходили на свидания; о чем писали в нижегородской прессе на рубеже XIX–XX веков. Плюс ко всему, если еще не бывали в кварталах, откроете новые места для летних вечеров на воздухе, который здесь густ от любовных настроений.

Квартал церкви Трех Святителей

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«Кто-то рэп читал, кто-то рисовал граффити»

Уличный стрит-арт – дело скоротечное. Одни работы обновляются и переосмысляются, другие постепенно растворяются во времени. Идем смотреть и запечатлевать стрит-арт с его знатоками и ценителями. В ходе двухчасовой экскурсии по Рождественской, Алексеевской, Ильинской, Большой Покровской ожидается немало вдохновляющих встреч – Покрас Лампас, Аске, Илья Мозги, Your Mom’s Knights, Никита Nomerz, Владимир Абих. Каталогизируем каллиграфию, рыб на стенах, Чипа и Дейла в кожаном пальто, проникаясь дивным миром заброшенности и художественности.

И по домам

Предлагаем прогуляться до Terminal A, где сейчас Grabar Gallery показывает выставку «Завтра утром, на рассвете, дом вернется, говорят». О доме в жизни человека размышляют художники Анна Быстрова, Ваца, Артем Лягин, Мила Гущина. Тут отголоски пандемии, когда дом – стерильная крепость и дома-палатки вдали от всех и всего. Экскурсии проводят сами авторы работ. Дети до 12 лет в сопровождении родителей смогут пройти бесплатно.

ул. Красная Слобода, 9а

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Фото: архив редакции

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