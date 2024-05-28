100+ Бемби, четыре крыши, криминальная ярмарка, Покрас Лампас: экскурсионные маршруты от «НН.Собака.ru»

Едем с блогером и гидом Валерией Чернигиной (@znatoknn) к егерю (!) и пятнистым оленям (!!), их тут более 100 (!!!) в вольере на 74 гектара. В экскурсию включен трансфер, корм для животных и презент. На следующий день вам придет ссылка, по которой вы отыщете ваши фото с новыми парнокопытными приятелями. 1 июня – последняя экскурсия, так как в начале лета случается оленье пополнение, и им, как понимаете, будет не до нас. Посадка в автобус ранняя, с 7:00, чтобы не помешать завтраку принимающей стороны.

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