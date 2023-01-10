«Золотой стандарт» в диагностике и футбол. Юлия Кузнецова о себе и лаборатории ДНКОМ

Еще несколько лет назад словосочетание «сдать анализы» вызывало стойкие ассоциации с талончиком из регистратуры на 7:00 утра. Но желание людей улучшить качество жизни в сочетании с ее высоким ритмом привело к развитию рынка частных медицинских лабораторий. Семь дней в неделю с утра и до вечера в центре Нижнего и на Автозаводе работают ультрасовременные лаборатории сети ДНКОМ. Их владелица Юлия Кузнецова сейчас планирует открыть филиал и в центре Сормова.
Почему лаборатории по сдаче анализов стали так популярны?
Люди постепенно осознают, что без качественной диагностики лечение становится устранением симптомов, заглушением реальной проблемы. Кроме того, невозможно вылечиться окончательно на фоне дефицитов витаминов, микро- и макроэлементов. Можно пичкать себя лекарствами и продолжать часто болеть. Стоит вычислить и устранить дефициты – и многие болезни уходят сами.
Если правильно питаться и вести здоровый образ жизни, разве могут быть дефициты? Раньше жили и не задумывались об этом.
Да, раньше люди меньше следили за здоровьем, но и срок активной жизни был короче. Стресс, экология, недостаточный сон и несбалансированное питание – вот почему у нас нет людей без дефицитов. Самостоятельно при запущенном истощении организма сбалансировать это невозможно, а принимать витамины без назначения врача опасно для здоровья. Эффективная коррекция дефицитов начинается с качественной лабораторной диагностики. Вообще вокруг процесса сдачи анализов много мифов, которые люди несут с собой из прошлого, когда не было современных технологий, аппаратуры, методик исследования, которые сегодня есть в наших центрах.
Юлия, вы ведь не так давно живете в Нижнем. Почему наш город?
Я родилась в Рязани, несколько лет жила в Москве, а когда решилась на собственный бизнес и выбрала медицинскую сферу, то начала с открытия лаборатории в Казани. Нижний оказался удобно расположен по пути – однажды я приехала и влюбилась в город. Здесь много мест, в которых я увидела не просто какие-то стены и функции, а людей, которые стоят за ними. Вижу труд, фантазию, мечты тех, кто вложился в тот или иной проект. А еще в Нижнем классная футбольная команда, я не пропустила ни одного домашнего матча.
Какие у вас разносторонние интересы!
Да, поэтому когда-то мне казалось, что лаборатории – это скучно. Но есть те, кто вдохновляет и меняет наше представление. Это как футбол: я его люблю за людей, которые дарят потрясающие эмоции. А в медицине меня вдохновляют те, кто посвятил свою жизнь науке и помощи другим, горит своим делом.
Какие анализы берут в вашей лаборатории, которые сложно найти у других?
Например, ImmunoCAP – метод, который Всемирная организация здравоохранения признает «золотым стандартом» диагностики аллергии. Его делают другие лаборатории, но у нас самая широкая палитра аллергенов. Лаборатория ДНКОМ специализируется на генетических тестах, благодаря им можно предотвратить масштабные проблемы со здоровьем в будущем. Еще в нашей сети первыми появились комплексные исследования для разных групп людей (Chek Up) и можно бесплатно получить расшифровку и назначение по анализам. И, конечно, наши цены: воплощение миссии ДНКОМа – сделать качественную лабораторную диагностику с хорошим сервисом доступной каждому.
Это миссия бизнеса. А о чем лично вы мечтаете?
У меня две большие мечты. Я хочу свой санаторий на Алтае. И вторая мечта, которая родилась в Нижнем, – это свой футбольный клуб. А почему бы и нет?
Текст: Валентина Попова
Фото: Эльфададни Мохамед Салем aka Serag
Организация: Анна Боброва
Одежда: RUSSKIYE Central market
Макияж и прическа: Юлия Самарина
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