«Золотой стандарт» в диагностике и футбол. Юлия Кузнецова о себе и лаборатории ДНКОМ

Почему лаборатории по сдаче анализов стали так популярны?

Люди постепенно осознают, что без качественной диагностики лечение становится устранением симптомов, заглушением реальной проблемы. Кроме того, невозможно вылечиться окончательно на фоне дефицитов витаминов, микро- и макроэлементов. Можно пичкать себя лекарствами и продолжать часто болеть. Стоит вычислить и устранить дефициты – и многие болезни уходят сами.

Если правильно питаться и вести здоровый образ жизни, разве могут быть дефициты? Раньше жили и не задумывались об этом.

Да, раньше люди меньше следили за здоровьем, но и срок активной жизни был короче. Стресс, экология, недостаточный сон и несбалансированное питание – вот почему у нас нет людей без дефицитов. Самостоятельно при запущенном истощении организма сбалансировать это невозможно, а принимать витамины без назначения врача опасно для здоровья. Эффективная коррекция дефицитов начинается с качественной лабораторной диагностики. Вообще вокруг процесса сдачи анализов много мифов, которые люди несут с собой из прошлого, когда не было современных технологий, аппаратуры, методик исследования, которые сегодня есть в наших центрах.

Юлия, вы ведь не так давно живете в Нижнем. Почему наш город?

Я родилась в Рязани, несколько лет жила в Москве, а когда решилась на собственный бизнес и выбрала медицинскую сферу, то начала с открытия лаборатории в Казани. Нижний оказался удобно расположен по пути – однажды я приехала и влюбилась в город. Здесь много мест, в которых я увидела не просто какие-то стены и функции, а людей, которые стоят за ними. Вижу труд, фантазию, мечты тех, кто вложился в тот или иной проект. А еще в Нижнем классная футбольная команда, я не пропустила ни одного домашнего матча.