«Лучше пусть кадр не получится, чем птица получит стресс»

Рассматриваем сов с поющих (!) открыток орнитолога, фотографа, блогера Сергея Фантома.
Популярным ныне бердвотчингом (любительское наблюдение за птицами) Сергей занимался еще в детстве. В дошкольные времена родители вручили ему судьбоносный, как оказалось, подарок: книгу «Тайны живой природы» (та самая, что с тигром). Сначала мальчика привлекали рептилии, однако в нашей местности их всего 6 видов – в 50 раз меньше, чем птиц. Поэтому пернатые стали объектом научного интереса школьника (все серьезно: секции, походы и школьные полевые биологические лагеря под руководством орнитологов), а вскоре и студента биофака ННГУ Лобачевского.
Сейчас Сергей проводит экскурсии по Зоологическому музею вуза, занимается кольцеванием сов, читает лекции в школах, ведет несколько блогов (среди них «Кафедра зоологии» и «Птичий атлас» на Дзене), собирает «гнездатые истории» как гид-орнитолог во время экотуров с коллегами-зоологами по «Полевой кафедре» и создает концептуальные перекидные календари-справочники с авторским текстом. А еще снимает много животных дома и далеко от него, например, в тропических лесах (Вьетнам, Таиланд, Филиппины).
Сергей Фантом
орнитолог
Птицы – очень подвижный и быстрый объект съемки. Некоторые обитают в непролазных джунглях или зарослях, высоко в кронах или посреди болота. Поэтому порой без знаний поведения конкретного вида птицу можно и не найти. Для успешного поиска птиц необходимы знания об их ареале и экологии. Мне всегда интересны новые места, новые страны – возможность изучать местное птичье население, встречать экзотические виды.
Что касается сов, то некоторые их виды активны только ночью, и фотографировать приходится с фонарями. Но есть и активные днем. В гнездовой сезон они привязаны к своим жилищам, и, зная особенности экологии и биологии конкретных видов, найти их нетрудно. Мы занимаемся изучением и кольцеванием сов, и находить их – часть нашей работы. Кроме того, мы проводим экотуры по нижегородским лесам, во время которых показываем сов и других животных в дикой природе. Основной тур так и называется – «Совотур».
Открыток 13, как и членов совиной семьи, обитающих в европейской части России (на каждой есть QR-код с голосом!): филин, неясыти, собственно совы, сычи и сплюшка (ее крик напоминает сонное «сплююююю»). Фото, вошедшие в набор (это, кстати, дебют), сделаны в Нижегородской области (а вот сипуху ученый пока не «поймал», пришлось использовать чужой снимок), с бережным отношением к птицам.
Сергей Фантом
орнитолог
К сожалению, с развитием бердвотчинга как хобби появляется много недобросовестных наблюдателей, которые не имеют не то что профильного образования, но даже понимания базовых экологических принципов. Такие «фотографы» вредят птицам. Часто в погоне за кадром они позволяют себе грубое вмешательство в жизнедеятельность птиц (и других животных). В этом видится проблема стихийного увлечения фотосъемкой птиц «всеми подряд». Не следует тревожить птиц в гнездовой сезон. Нельзя отвлекать их от их дел: выкармливания птенцов, поиска пищи, привлечения партнера и так далее. Нельзя злоупотреблять методами привлечения птиц, какими бы они ни были. Лучше пусть кадр не получится, чем птица получит большой стресс.
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