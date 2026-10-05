«Лучше пусть кадр не получится, чем птица получит стресс»

орнитолог

Птицы – очень подвижный и быстрый объект съемки. Некоторые обитают в непролазных джунглях или зарослях, высоко в кронах или посреди болота. Поэтому порой без знаний поведения конкретного вида птицу можно и не найти. Для успешного поиска птиц необходимы знания об их ареале и экологии. Мне всегда интересны новые места, новые страны – возможность изучать местное птичье население, встречать экзотические виды.

Что касается сов, то некоторые их виды активны только ночью, и фотографировать приходится с фонарями. Но есть и активные днем. В гнездовой сезон они привязаны к своим жилищам, и, зная особенности экологии и биологии конкретных видов, найти их нетрудно. Мы занимаемся изучением и кольцеванием сов, и находить их – часть нашей работы. Кроме того, мы проводим экотуры по нижегородским лесам, во время которых показываем сов и других животных в дикой природе. Основной тур так и называется – «Совотур».