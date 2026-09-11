«"Горбатовка" во дворе зажиточного крестьянина или купца сравнима сегодня с владением Ferrari»

Познакомились с вишневыми буренками с веселым взглядом (веселость зафиксирована в документах!) из усадьбы Приклонских-Рукавишниковых.
На планете их осталось две!! И обе – благородные представительницы красногорбатовской породы. Зовут Лимонка и Балерина. Обитают в селе Подвязье на ферме владелицы старинного поместья Жанны Потравко. Прежний его собственник – купец Сергей Рукавишников держал ферму, где разводили коров, а из их молока делали знаменитое сливочное масло. Его упаковывали в цинковые фляги и ежедневно доставляли из Подвязья в Нижний и Москву по Оке на пароходах.
Коровы вишневого окраса появились в районах Оки Нижегородской губернии в 18 веке. Спустя столетие велись ожесточенные споры о происхождении этой породы, а к началу 20 века она описывалась как «уникальное явление в сельскохозяйственной жизни России». В стране еще не было породы, которая имела столь отменное здоровье и давала молоко сопоставимого качества.
Жанна Потравко
Обладание «горбатовкой» превратилось в спорт: с Нижегородской ярмарки баржами вывозили животных в другие волости – Владимирскую, Ивановскую, Самарскую, Вятскую. «Горбатовка» во дворе зажиточного крестьянина или купца сравнима сегодня с владением красной Ferrari. Коровы в моей усадьбе появились не просто так: так же, как мы сохраняем историческое, культурное, архитектурное наследие, мы восстанавливаем и генетическое наследие нашей уникальной красногорбатовской породы.
В 1922 году в бывшем имении Рукавишникова было организовано учебное хозяйство «Подвязье» и племенной рассадник красногорбатовской породы. Спустя четыре года лучших представителей официально регистрировали в Государственной племенной книге красногорбатовской породы, указав родословную, продуктивность и особенности внешнего вида (среди них – глубокое широкое туловище на низких ногах, одномастность (вишневая), красиво изогнутые рога, белый волос в кисти хвоста и веселый глаз). Все это Жанна Потравко узнала, изучая историю усадьбы, которую восстанавливает с 1999 года. Прежде чем начать поиски животных, она обратилась в Институт общей генетики им. Вавилова РАН, где ей посоветовали лучших биотехнологов. Они, используя яйцеклетки коров из Подвязья, создали банк эмбрионов «горбатовок». На сегодняшний день 17 зародышей надежно хранятся в молочной компании «Генетика» в ожидании суррогатной матери (либо пробирок ученых).
Жанна Потравко
Мои коровы – единственные оставшиеся во всем мире красногорбатовские коровы с самой высокой кровностью. В их родословные внесены все предки 3-х поколений, а благодаря работе селекционеров советского и постсоветского периодов можно восстановить генеалогическое древо еще глубже. Четыре года назад своих коров я нашла в племзаводе в Абабково: на тот момент из 800 голов по документам со стопроцентной кровностью было только 11. И из этих 11 только две – Балерина и Лимонка – на 100% соответствовали описанию ГПК.
Это чистопородные коровы-доноры, от которых можно получать эмбрионы каждые два месяца (за одну стимуляцию от одной коровы в среднем получают 3–5 эмбриона). Для оплодотворения мы нашли семя чистокровного быка раннего постсоветского периода. Каждая процедура длится около трех недель и стоит около 200 тысяч рублей. Мы, конечно, очень надеемся найти партнеров для восстановления в Подвязье старинной конюшни, используемой в 50-е годы для разведения красногорбатовской породы коров, чтобы создать полноценную лабораторию и обеспечить регулярную работу по получению эмбрионов от коров самых чистых кровей.
Фото: Роман Микитюк, архив героя
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