«"Горбатовка" во дворе зажиточного крестьянина или купца сравнима сегодня с владением Ferrari»

Мои коровы – единственные оставшиеся во всем мире красногорбатовские коровы с самой высокой кровностью. В их родословные внесены все предки 3-х поколений, а благодаря работе селекционеров советского и постсоветского периодов можно восстановить генеалогическое древо еще глубже. Четыре года назад своих коров я нашла в племзаводе в Абабково: на тот момент из 800 голов по документам со стопроцентной кровностью было только 11. И из этих 11 только две – Балерина и Лимонка – на 100% соответствовали описанию ГПК.

Это чистопородные коровы-доноры, от которых можно получать эмбрионы каждые два месяца (за одну стимуляцию от одной коровы в среднем получают 3–5 эмбриона). Для оплодотворения мы нашли семя чистокровного быка раннего постсоветского периода. Каждая процедура длится около трех недель и стоит около 200 тысяч рублей. Мы, конечно, очень надеемся найти партнеров для восстановления в Подвязье старинной конюшни, используемой в 50-е годы для разведения красногорбатовской породы коров, чтобы создать полноценную лабораторию и обеспечить регулярную работу по получению эмбрионов от коров самых чистых кровей.