берейтор, реабилитолог

Это огромная помощь не только для какой-то одной конкретной лошади, но и для всего нашего центра в целом. Благодаря поддержке опекунов мы можем помогать большему количеству лошадей, спасать их, обеспечивать уход, лечение и содержание. Для нас это действительно очень важно. Чаще всего помогают финансово: на корм, лечение, расчистку, терапии, содержание и так далее. Также помогают с покупкой необходимых вещей и иногда приезжают лично. Больше всего опекунов у нашего старенького дедули Бельведера. Он уже возрастной, ему требуется намного больше ухода, времени, внимания и затрат, поэтому люди особенно стараются его поддержать. К опекунам лошади сильно не привыкают, потому что обычно их навещают не так часто. Многие вообще помогают нам из других городов, и мы это очень ценим. Кто-то приезжает иногда в гости, кто-то поддерживает только дистанционно.