Узнали, как взять под опеку лошадку из реабилитационного центра «Кантри».
Год Лошади мы начали с рассказа о грациозных обитателях «Кантри» (получился настоящий пост-талисман!). Сейчас на попечении у команды приюта, созданного в 2020 году, 27 лошадей (одних спасли с бойни, других от равнодушия и голода, третьих – от чрезмерной трудовой нагрузки). Также в центре содержатся быки, козы, свиньи и даже верблюдица Манго – всего около 50 животных. Здесь у них полноценная реабилитация после тяжелой жизни: индивидуальный рацион, составленный с диетологом, ежедневные оздоровительные занятия, тщательный уход, а также натуральная расчистка копыт, массажи, терапии, гимнастика, медицинские манипуляции. Финансовую поддержку центру оказывают опекуны или кураторы (самые юные из них регулярно снабжают сотрудников своими рисунками), взамен получая возможность приезжать к подопечным в любое время.
Опекунство – процесс свободный от бюрократии, добровольный и не привязан к конкретной сумме (можно купить корм на полмесяца, например). Если человек не сможет больше помогать центру, то ему скажут «спасибо» за то, что он уже сделал для многочисленного сообщества приюта.
Валерия Османова
берейтор, реабилитолог
Это огромная помощь не только для какой-то одной конкретной лошади, но и для всего нашего центра в целом. Благодаря поддержке опекунов мы можем помогать большему количеству лошадей, спасать их, обеспечивать уход, лечение и содержание. Для нас это действительно очень важно. Чаще всего помогают финансово: на корм, лечение, расчистку, терапии, содержание и так далее. Также помогают с покупкой необходимых вещей и иногда приезжают лично. Больше всего опекунов у нашего старенького дедули Бельведера. Он уже возрастной, ему требуется намного больше ухода, времени, внимания и затрат, поэтому люди особенно стараются его поддержать. К опекунам лошади сильно не привыкают, потому что обычно их навещают не так часто. Многие вообще помогают нам из других городов, и мы это очень ценим. Кто-то приезжает иногда в гости, кто-то поддерживает только дистанционно.
