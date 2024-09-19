Агенты уюта: дизайн-клуб Нижнего Новгорода

Где рождается мода? Прислушаться к великой Шанель и смотреть «в небо и на дорогу». Или – вот это поворот! – спуститься на землю и пристально изучить потолок и паркет? Архитектор Татьяна Заглумонина собрала в Нижнем команду отчаянных профи, которая доказывает на практике, что материальный рубеж моды — дизайн всего вокруг. И пространства — в первую очередь.
Татьяна Заглумонина,
демиург интерьерных вселенных и создательница Дизайн-клуба
Порой мы сначала создаем, а уже потом придумываем, что с этим сделать. Дизайн-клуб возник как виртуальная группа, на волне запрета одной из соцсетей. Онлайн-сообщество крепких подрядчиков в сфере ремонта и дизайна интерьеров, владельцев бизнесов. Место, свободное для самопрезентации и высказываний, у нас есть только одно правило: сохранять позитив. Склоки и ссоры под запретом.
Затем у Дизайн-клуба появилось физическое воплощение – дом на улице Эльтонской, в котором одна компания положила пол, другая установила свет, третья – двери. Внутри разместились офисы участников – за исключением тех, у кого есть крупные салоны в разных частях города.
Дизайн-клуб развивается прежде всего как сообщество профессионалов. С пониманием, что «конкуренты» – на самом деле те, с кем нужно идти в ногу. Шагая втроем, ты за раз делаешь не один шаг, а три. Коллективность дает дополнительный буст: например, сейчас пять компаний Дизайн-клуба открывают совместное представительство в Москве.
Эмоции – важнее, чем «картинка», а мои интерьеры – для счастливых людей. Очень важно, чтобы человек во время ремонта получил настоящий кайф, потому что с этими эмоциями он потом будет жить в своем новом доме. Пусть он строит планы о семейных ужинах и выходных, а не вспоминает вывоз мусора и скол на плитке. Клиент, работающий со сплоченной командой, получает не просто больший сервис, чем тот, кто пытался состыковать поставщиков и исполнителей самостоятельно. Он получает гнездо, свитое только из приятных воспоминаний.
Даже женщина, которая надела каблуки, начинает иначе двигаться. Человек же, который сменил место жительства, меняется кардинально. Наша задача – проанализировать, что человеку нужно и что он на самом деле хочет и… шагнуть дальше его ожиданий, в новую жизнь: тренды в дизайне интерьеров живут 5–10 лет, и нужно смотреть минимум на десятилетие вперед. А спустя 10–15 лет многие дом меняют, поскольку перерастают даже не интерьер, а его местоположение.
Нижегородский стиль связан с тем, что простора и возможностей у нас порой больше, чем у столиц. Мы интеллектуально богатая провинция – любим милое, немного мещанское, традиционное. Купеческое прошлое не уходит из Нижнего.
Любая деталь моего внешнего вида всегда говорит об интеллекте. Я с юности ассоциировала себя с петербургскими бабушками: строгое пальто, беретик, роговая оправа – очень люблю такой стиль.
Юлия Сапарова
Жилет и брюки Select, ремень SERGINETTI
Юлия Сапарова,
мебельных дел мастерица
(соучредитель производственной компании «Аэлита»)
Мода, безусловно, вершит судьбы. В свое время повсеместная «вкусовщина» 2000-х годов не позволила нашей семейной мебельной компании выйти на потоковое производство. Мы просто не смогли понять, какой должна быть мебель, которая нравится всем. Я по первому образованию – психолог-реабилитолог, мне тяжело «усреднить» взгляд на людей, я вижу уникальность каждого. Сколько людей – столько и «перламутровых пуговиц». Поэтому мы остались в нише мебели, создаваемой на заказ.
У русского человека интерес к сложным задачам вшит в ДНК: не просто заработать, а пойти в темный лес и сразиться со Змеем Горынычем, у которого три головы. Возможность совершить подвиг дороже денег!
Люди, которые экономят, постоянно переплачивают. Делают и переделывают – чаще всего это связано с психотипом человека. Мы ушли из среднеценового сегмента, потому что поставили цель свести рекламации к минимуму и потому что у нас нет права на ошибку. И маркетинг в нашем сегменте не работает, только рекомендации. Главный тренд, который вижу сейчас, – на качество.
Меня восхищает в стиле нижегородцев микс разных культур: от марийцев и мордвы до русских, чувашей и татар – все смешалось в такой сплав, от которого порой мурашки!
Михаил Пустовой
Смокинг Good Men’s
Михаил Пустовой,
знаток мировых трендов в мебели, свете, аксессуарах
(владелец интерьерного салона КАЛИПСО)
Изначально само французское слово «мода» буквально переводилось как «то, что умеренно, скромно». Быть модным значило быть адекватным стилю общества, к которому ты себя относишь. От этого понимания стали уходить только во второй половине 50-х годов XX века. Это сейчас мода стала обозначать то, что «на острие».
Взрослый человек понимает: эпатаж сложно носить. В нем сложно жить. Поэтому выбирает спокойные, нейтральные интерьеры, но с акцентными элементами – гротесковый светильник или аксессуар с небольшой ноткой безумия.
В мире, где так много нестабильности, сейчас заявил о себе стиль «олд мани» – плавные формы, пастельные цвета, затемненный металл в отделке, камень травертино, который не обрабатывают до глянца. Тихая роскошь: отсылка к тому, что истинно аристократические семьи не нуждаются в том, чтобы что-то доказывать. Они живут спокойной жизнью уже несколько веков. Поначалу казалось, что «олд мани» выглядит чересчур просто. Но люди считали его как воплощение спокойствия, остров стабильности. Сейчас стало понятно, что дворцовая роскошь или, например, сложная резьба по дереву ушли в прошлое.
В середине 90-х у нижегородских архитекторов Евгения Пестова и Александра Харитонова действительно был свой особый стиль, здание банка «Гарантия» на Малой Покровской – яркое его воплощение. Жаль, что эта архитектурная школа не получила прямого развития сейчас, это была хорошая заявка.
Предпочитаю комфорт: пиджак без подкладки, ботинки, которые сидят по ноге. Не понимаю повсеместный уход в спортивный стиль, но и в костюме с галстуком каждый день ходить не буду. Мой выбор – смарт кэжуал из удобных материалов.
Екатерина Круглова
Блуза и галстук Love Republic, брюки EMKA
Екатерина Круглова,
амбассадор интерьерных тканей и ярких красок
(владелица салона «Интерьеры будущего»)
Обязательно трогайте! Не выбирайте интерьерные ткани только глазами. Мы каждый день открываем и закрываем шторы, прикасаемся к обивке, поэтому ткань должна быть приятной на ощупь. Кстати, когда в материале смешивается несколько видов волокон, это часто дает потрясающие тактильные ощущения.
Тенденция последних лет – экомода. У каждой серьезной европейской фабрики сейчас есть коллекции текстиля из переработанного сырья. По-прежнему востребованы ткани из натуральных волокон. Популярны «акустические» шторы, которые защищают от шума из окна, а также тюль «антикоготь». Самая часто используемая ткань в этом сезоне – однотонный бархат пастельных оттенков. Но моя миссия – показать людям, что не нужно бояться насыщенных цветов! Изумрудный, терракотовый, синий добавят глубины интерьеру.
Мечтая об интерьерах будущего, я надеюсь, что вскоре мы сможем менять рисунок и цвет штор с помощью пульта дистанционного управления. А еще возродим традиции ткачества интерьерных тканей. Национальным материалом России всегда был лен, «синеглазая поросль Матери-земли», как его называли наши предки. Для портьер волокно льна должно быть более пластичным, чем для скатертей, салфеток, одежды, – верю, что мы к этому придем.
Благодаря красоте ландшафта в Нижнем невозможно не творить. Наша молодежь – креативная и свободолюбивая, не боится самовыражаться и классно миксует футболки с платьями, например. А в интерьерах нижегородцы любят меланжевые ткани – простой цвет в сложной фактуре.
Яркие цвета и умение их сочетать – это моя «фишка». А еще у меня есть целая стопка тканей из моего салона, из которых я потихоньку шью себе эксклюзивные вещи. Но не всем портнихам это можно доверить.
Андрей Золотницын
Смокинг Massimo Dutti, кеды Converse, платок паше Good Men’s
Андрей Золотницын,
маэстро оконных и дверных проемов
(VIARTIS)
Мы нередко делаем то, чего до нас не существовало в природе: дверь, которой нет ни в одном каталоге, или окно, которое заказчику в буквальном смысле приснилось, а он его зарисовал. Порой приходится целую линию на фабрике перестраивать, чтобы технически реализовать нужную идею.
Любой параметр (неважно, маленький или большой), который отличает проект от стандарта, делает задачу интересной. Остеклить огромное производство и реализовать автоматическое открывание одного окна, через которое должна проходить собака, любая уникальность, – это интересно. Но качество работы никогда не зависит от интереса: стремление сделать хорошо – это база.
Слово «дизайн» изначально нейтрально и само по себе не подразумевает ни определенного жанра, ни стиля, ни ценника. Оно лишь означает, что кто-то задумался над тем, как пользоваться каким-либо предметом. Главное, чтобы вещь выполняла свою функцию. Шлейф платья, например, может казаться кому-то неудобным, но при этом решать нужную клиенту задачу. Так же и в интерьере: в одной ситуации к месту будет простота, в другой – перенасыщенность и даже кич.
В Нижнем Новгороде все в целом хорошо с дизайнерами и ресторанами – я считаю, это те две сферы, где в последние годы произошел по-настоящему качественный скачок.
Настоящие, вечные вещи – никогда не про тренды, поэтому я их не люблю. Живу не с тем, что Pantone «прописал», а с тем, что у меня в голове.
Юлиана Сайдарова
Жакет Zarina
Юлиана Сайдарова,
хранительница дерева и паркета
(владелица салонов ESCLUSIVO NN)
Мы с годами набираем жизненный опыт, а деревянный пол – колорит. Я призываю относиться к паркету как к живому организму. У кого-то до сих пор страхи: поцарапается, дети испортят, скрипеть начнет. А во всем мире модным считается неидеальность ручного труда – сучки, брашировки, неровные линии рисунка. В Милане паркет лежит в аэропорту, в торговых центрах – там, где сумасшедший трафик. Люди снимают и забирают его с собой при переезде! Потому что знают, что это покрытие, которое прослужит еще лет тридцать.
Тренд на экологичность возродил любовь к паркету. Сейчас, как правило, у нас два типа заказчиков: одни жили с паркетом и ищут точно такой же, у других – сложный опыт советского паркета, который они хотят избежать. Прогресс не стоит на месте: на смену цельным ламелям из дерева приходит так называемый техномассив, который куда менее капризен – два слоя дуба, склеенных между собой перпендикулярно. Уходит мода на припыленные цвета, и все чаще заказчики обращаются с нестандартными запросами: сделать из паркета не пол, а стену, декоративную панель или даже потолок.
Дерево для меня – это искусство. Если у человека по жизни экологичный подход к людям, к семье, к отношениям, он и пол выберет соответствующий.
В моем образе обязательно присутствуют символичные вещи с историей. Одна из любимых – ярко-красная авоська, которую связала еще моя бабушка! В детстве я хранила в ней игрушки, потом она служила шопером, а сейчас это яркий аксессуар, который я с гордостью беру с собой по особым случаям. Серьги из паркета, которые были изготовлены специально для этой съемки, – тоже теперь моя визитная карточка.
Сергей Шемарулин
Брюки Good Men’s
Сергей Шемарулин,
воин света и джедай автоматизации
(руководитель компании «ГранСистемсТрейд»)
Люди все чаще выбирают освещение, которое идет будто «из ниоткуда» – всевозможные трековые системы, скрытые подсветки. Огромные люстры с рядами спотов – это прошлое. Свет стал функциональным: он распределяется в пространстве и при этом не привлекает к себе лишнего внимания.
Неправильное освещение испортит даже самый классный ремонт. И наоборот – даже чистые белые стены воспринимаются иначе, стоит добавить несколько хороших светильников.
Пожалуй, только хрусталь вечен. Меняется лишь огранка подвесок: сейчас модно делать их большими. Преломление света в таких люстрах другое: раньше от мелких подвесок на потолке и стенах получался своеобразный рисунок. Сейчас хрусталь скорее играет роль призмы.
Система автоматизации избавляет дом от гирлянд из кнопок и переключателей и позволяет создавать самые разные сценарии: свет, музыка, режим работы кондиционеров – и всем этим можно управлять с телефона. Уверен, что совсем скоро системы автоматизации перестанут казаться роскошью и «понтами» и станут синонимом современного комфортного жилья.
Вот где нижегородцам не хватает стиля, так это на дорогах – стиль вождения у нас ужасный.
Выбор одежды зависит от обстоятельств, а не от брендов: я одинаково комфортно чувствую себя и в шортах, и в деловом костюме с галстуком, особенно если он качественно сшит и хорошо на мне сидит.
Мария Черепанова
Жакет и брюки SERGINETTI
Мария Чепанова,
повелительница дверей, замков и сейфов
(группа компаний «Форт Нокс»)
Интерьер сейчас – это не просто декорация, а отражение того, каков человек внутри. Когда мы переступаем порог любого дома, мы будто заглядываем во внутренний мир его владельца. Здесь снимаются все маски. Именно поэтому я всегда прошу менеджеров никогда не спорить с дизайнерами. Его допустили до самого близкого и дорогого – до обустройства личного пространства, а значит, ему безоговорочно доверяют и признают его авторитет.
Двери из натуральной древесины, покрытие экологичными лаками сегодня снова на пике популярности. При этом безопасность и стиль остаются важными факторами. Так, двери с повышенной шумоизоляцией в натуральных цветах, а также стильные дизайнерские решения, которые подчеркивают индивидуальность дома, остаются востребованными. Благодаря новостройкам и малоэтажному строительству актуальными стали высокие двери.
Раньше двери традиционно ставили в самом конце ремонта, экономили на них. Сейчас люди поняли, что двери и фурнитура должны быть качественными, долговечными и стильными. Ведь приглашая кого-то в дом, мы не просто приглашаем в гости – мы пускаем в свой внутренний мир. А вход в него должен начинаться с прекрасного.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Артем Торопов
Стиль: Анастасия Копейкина
Макияж: Юлия Анисимова, Юлия Самарина и Екатерина Мешалкина
Волосы: Олег Каплан
Декоратор: Мария Дубинина
Локация: студия Comilfo
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