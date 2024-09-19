Агенты уюта: дизайн-клуб Нижнего Новгорода

Татьяна Заглумонина,

демиург интерьерных вселенных и создательница Дизайн-клуба

Порой мы сначала создаем, а уже потом придумываем, что с этим сделать. Дизайн-клуб возник как виртуальная группа, на волне запрета одной из соцсетей. Онлайн-сообщество крепких подрядчиков в сфере ремонта и дизайна интерьеров, владельцев бизнесов. Место, свободное для самопрезентации и высказываний, у нас есть только одно правило: сохранять позитив. Склоки и ссоры под запретом.

Затем у Дизайн-клуба появилось физическое воплощение – дом на улице Эльтонской, в котором одна компания положила пол, другая установила свет, третья – двери. Внутри разместились офисы участников – за исключением тех, у кого есть крупные салоны в разных частях города.

Дизайн-клуб развивается прежде всего как сообщество профессионалов. С пониманием, что «конкуренты» – на самом деле те, с кем нужно идти в ногу. Шагая втроем, ты за раз делаешь не один шаг, а три. Коллективность дает дополнительный буст: например, сейчас пять компаний Дизайн-клуба открывают совместное представительство в Москве.

Эмоции – важнее, чем «картинка», а мои интерьеры – для счастливых людей. Очень важно, чтобы человек во время ремонта получил настоящий кайф, потому что с этими эмоциями он потом будет жить в своем новом доме. Пусть он строит планы о семейных ужинах и выходных, а не вспоминает вывоз мусора и скол на плитке. Клиент, работающий со сплоченной командой, получает не просто больший сервис, чем тот, кто пытался состыковать поставщиков и исполнителей самостоятельно. Он получает гнездо, свитое только из приятных воспоминаний.

Даже женщина, которая надела каблуки, начинает иначе двигаться. Человек же, который сменил место жительства, меняется кардинально. Наша задача – проанализировать, что человеку нужно и что он на самом деле хочет и… шагнуть дальше его ожиданий, в новую жизнь: тренды в дизайне интерьеров живут 5–10 лет, и нужно смотреть минимум на десятилетие вперед. А спустя 10–15 лет многие дом меняют, поскольку перерастают даже не интерьер, а его местоположение.

Нижегородский стиль связан с тем, что простора и возможностей у нас порой больше, чем у столиц. Мы интеллектуально богатая провинция – любим милое, немного мещанское, традиционное. Купеческое прошлое не уходит из Нижнего.

Любая деталь моего внешнего вида всегда говорит об интеллекте. Я с юности ассоциировала себя с петербургскими бабушками: строгое пальто, беретик, роговая оправа – очень люблю такой стиль.