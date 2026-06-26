OMODA C7 не пытается быть как все и – получает за это награды!

Дизайн, который говорит громче слов



В ярком и дерзком экстерьер OMODA C7 каждая линия, каждый изгиб кузова отражают видение будущего производителя: автомобиль перестает быть просто средством передвижения и становится стильной и технологичной частью повседневной жизни.



Решетка радиатора — словно застыла в движении. А динамичные пропорции, игра света и тени на боковинах кузова! OMODA C7 уверенно заявляет: «Я здесь. Я другой. И это нормально».



В эпоху, когда многие производители штампуют безликие коробки на колесах, боясь отойти от проверенных решений, OMODA выбрала смелость. И получение новой награды — это еще одно подтверждение тому, что эстетика футуризма в топе! Люди устали от одинаковых машин. Они хотят эмоций. Они хотят индивидуальности. И C7 дает им это сполна.

Наград в автомобильной индустрии много. Но гран-при журнала «За рулем» — особая история. Это издание с многолетней репутацией, которое видело взлеты и падения десятков брендов. Эксперты «За рулем» не раздают награды просто так — они анализируют, тестируют, сравнивают.



И когда такое авторитетное издание выделяет OMODA C7 за смелый дизайн — это признание того, что китайский автопром уже не догоняет мировых лидеров, а задает тренды. Это подтверждение, что будущее автомобильного дизайна за теми, кто не боится экспериментировать.

Всех, кто хочет сидеть за рулем стильного автомобиля — настолько стильного, что мимо него не могут пройти даже автомобильные эксперты, — ждут на тест драйв в OMODA Автолига.

Московское шоссе, 243

+7 (831) 200-00-90

omoda-avtoliga.ru



Фото предоставлено OMODA Автолига



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