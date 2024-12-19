Флагман Chery Tiggo 9 уже здесь

Примерять его к себе, а себя к нему будем 20 декабря в «Лобачевский Plaza» на презентации кроссовера от «Чери-Автолига»
А похвастаться новому красавцу есть чем: вместительный салон на 7 мест, впечатляющий экстерьер, интеллектуальная система автоматической парковки и ассистенты водителя, голосовое управление, проекционный дисплей, встроенная навигация «Яндекс» и VK-сервисы и многое другое – все покажем в прямом эфире, который пройдет в нашей группе ВК 20 декабря в 18.00.
Что еще подготовили для гостей презентации? Всего не расскажем, но завесу тайны чуть приоткроем: яркая анимационная программа для детей, мастер-классы от партнера мероприятия семейного ресторана Bocconcino и подарки для всех от «Чери-Автолига». Праздник начинается!
«Чери-Автолига на Московском»
Нижний Новгород, Московское шоссе, 243
8 (831) 200-00-90
Текст: Карина Весновская
Фото: предоставлено «Чери-Автолига»
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