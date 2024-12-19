Флагман Chery Tiggo 9 уже здесь

А похвастаться новому красавцу есть чем: вместительный салон на 7 мест, впечатляющий экстерьер, интеллектуальная система автоматической парковки и ассистенты водителя, голосовое управление, проекционный дисплей, встроенная навигация «Яндекс» и VK-сервисы и многое другое – все покажем в прямом эфире, который пройдет в нашей группе ВК 20 декабря в 18.00.

Что еще подготовили для гостей презентации? Всего не расскажем, но завесу тайны чуть приоткроем: яркая анимационная программа для детей, мастер-классы от партнера мероприятия семейного ресторана Bocconcino и подарки для всех от «Чери-Автолига». Праздник начинается!

«Чери-Автолига на Московском»

Нижний Новгород, Московское шоссе, 243

8 (831) 200-00-90

Сайт

ВК

Текст: Карина Весновская

Фото: предоставлено «Чери-Автолига»