На драйве с HAVAL

Езда по бездорожью или в городе – что для вас актуальнее? Выбираем свой вариант и автомобиль на HAVAL ROAD SHOW: Haval H3, H5, H9, Dargo, новый Haval F7 или Jolion тестируем на площадках с искусственными препятствиями. Ловим драйв от движения и оцениваем рабочие характеристики кроссоверов и внедорожников Haval.

В этом году шоу проходит в 7 городах: Екатеринбурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону и Краснодаре. И в каждом из них гостей ждут незабываемые тест-драйвы, крутой мерч от бренда, экспозиция моделей Haval. А также авторские напитки, развлечения для детей и яркая фотозона – впечатления сохранятся надолго!

Ждем вас на мероприятии в Нижнем Новгороде 28 сентября! Место проведения – открытая наземная парковка ТЦ Мега, с 11.00 до 18.00. Ссылка на регистрацию.